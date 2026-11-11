Miễn phí tham quan tại nhiều di tích, bảo tàng và vườn quốc gia trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Theo Thông tư số 167/2026/TT-BTC ngày 10/11/2026 của Bộ Tài chính, các tổ chức, cá nhân khi tham quan tại những địa điểm thuộc danh mục quy định sẽ được miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) hằng năm.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là một trong những địa điểm miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Các địa điểm được áp dụng chính sách miễn phí bao gồm: Bảo tàng Hải Dương học; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Di tích lịch sử Dinh Độc Lập; Bảo tàng Yersin; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; các vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn và Cát Tiên; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Riêng đối với phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên, việc miễn phí được thực hiện theo quyết định của địa phương, phù hợp với quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Thông tư số 167/2026/TT-BTC được ban hành căn cứ Luật Phí và lệ phí năm 2015; Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2026. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Thông tư được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Việc miễn phí tham quan vào ngày 24/11 hằng năm là một trong những chính sách thiết thực nhằm khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa, tìm hiểu lịch sử, khám phá di sản và nâng cao đời sống tinh thần. Đồng thời, góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam trong cộng đồng.