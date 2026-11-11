Miễn phí tham quan tại nhiều bảo tàng, di tích vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Theo Thông tư số 167/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, các tổ chức, cá nhân khi tham quan tại những địa điểm được quy định sẽ được miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) hàng năm.

Cụ thể, danh sách 10 địa điểm được áp dụng chính sách miễn phí tham quan gồm: Bảo tàng Hải Dương học; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Di tích lịch sử Dinh Độc Lập; Bảo tàng Yersin; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; các vườn quốc gia Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn, Cát Tiên; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Trong đó, đối với các vườn quốc gia Ba Vì và Cát Tiên, chính sách miễn phí không áp dụng đối với phần phí tham quan do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Việc miễn phí tham quan vào ngày 24/11 hàng năm là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đưa chủ trương tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam đến gần hơn với đời sống, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa và di sản của dân tộc.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các bảo tàng, khu di tích và vườn quốc gia đẩy mạnh hoạt động giới thiệu, quảng bá những giá trị đặc sắc, thu hút sự quan tâm của công chúng, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu văn hóa và nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị di sản trong cộng đồng.