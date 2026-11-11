Miễn phí tham quan tại nhiều bảo tàng, di tích trong Ngày Văn hóa Việt Nam

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Ngày 10/11/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 167/2026/TT-BTC quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam.

Thông tư 167 quy định miễn phí thăm quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (ngày 24 tháng 11) hằng năm cho các tổ chức, cá nhân thăm quan tại các địa điểm thăm quan quy định tại các Thông tư:

(1) Thông tư 144/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Hải Dương học.

(2) Thông tư 160/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

(3) Thông tư 161/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam.

(4) Thông tư 163/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

(5) Thông tư 181/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam.

(6) Thông tư 182/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

(7) Thông tư 204/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Yersin.

(8) Thông tư 205/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 06/2020/TT-BTC.

(9) Thông tư 206/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon, Cát Tiên; trừ phí thăm quan tại Vườn quốc gia Ba Vì, Vườn quốc gia Cát Tiên do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

(10) Thông tư 90/2025/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Thông tư của Bộ tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2026. Việc miễn phí tham quan vào ngày 24/11 hằng năm góp phần tạo điều kiện để đông đảo người dân tiếp cận, tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản và thiên nhiên; đồng thời lan tỏa ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam, khuyến khích cộng đồng tham gia các hoạt động hưởng thụ và trải nghiệm văn hóa.