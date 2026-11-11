Miễn phí tham quan tại nhiều bảo tàng, di tích trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Du khách tham quan tại Vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình

Theo Thông tư, vào ngày 24/11 hằng năm, các tổ chức, cá nhân được miễn phí tham quan tại các địa điểm đang thực hiện thu phí theo 10 thông tư của Bộ Tài chính.

Cụ thể, các địa điểm được áp dụng chính sách gồm: Bảo tàng Hải Dương học; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Di tích lịch sử Dinh Độc Lập; Bảo tàng Yersin; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Ngoài ra, chính sách miễn phí tham quan còn được áp dụng tại các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên. Riêng đối với Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên, Thông tư quy định không áp dụng miễn phí đối với khoản phí tham quan do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Việc miễn phí tham quan vào ngày 24/11 hằng năm góp phần tạo điều kiện để người dân tiếp cận các giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên; đồng thời khuyến khích hoạt động tham quan, tìm hiểu di sản, nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tài nguyên thiên nhiên.

Thông tư số 167/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2026. Như vậy, chính sách miễn phí tham quan sẽ được áp dụng trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 và các năm tiếp theo theo quy định.