Miễn phí tham quan tại nhiều bảo tàng, di tích trên toàn quốc trong Ngày Văn hóa Việt Nam

Chính sách tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách tăng cường tiếp cận các giá trị di sản văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của đất nước

Chính sách này nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách tăng cường tiếp cận các giá trị di sản văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của đất nước.

Các tổ chức, cá nhân được miễn phí tham quan tại 8 bảo tàng: Bảo tàng Hải Dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Yersin, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cùng Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Chính sách cũng áp dụng tại 4 vườn quốc gia gồm Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn. Riêng phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Ngày 24/11 hằng năm được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Triển khai chủ trương trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 về Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Chỉ thị yêu cầu khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, bảo tàng, thư viện, di tích, nhà văn hóa và không gian sáng tạo; tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa... Các địa phương cấp tỉnh, thành phố, cấp xã phường lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa. Mỗi xã, phường có ít nhất một mô hình phù hợp duy trì, phát huy sau Ngày Văn hóa Việt Nam.

Cùng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại cộng đồng, chính sách này mở thêm cơ hội để người dân tìm hiểu lịch sử, di sản, khám phá thiên nhiên và nâng cao nhận thức về giá trị văn hóa của đất nước.