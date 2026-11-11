Miễn phí tham quan tại nhiều bảo tàng, di tích trên toàn quốc trong Ngày Văn hóa Việt Nam

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là một trong những địa điểm sẽ miễn phí khách tham quan vào ngày 24/11

Bộ Tài Chính vừa ban hành thông tư số 167/2026/TT-BTC quy định miễn phí tham quan cho nhân dân tại nhiều bảo tàng, di tích và vườn quốc gia trên cả nước vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 hằng năm.

Chính sách này nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách tăng cường tiếp cận các giá trị di sản văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của đất nước.

Theo Thông tư, chính sách miễn phí tham quan được áp dụng tại các địa điểm gồm: Bảo tàng Hải Dương học; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Di tích lịch sử Dinh Độc Lập; Bảo tàng Yersin; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Chính sách cũng áp dụng đối với các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn.

Riêng phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Thông tư số 167/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (10/11/2026).

Đây là cơ hội để nhân dân thỏa sức tham quan, tìm hiểu và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước trong Ngày Văn hóa Việt Nam sắp tới.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 24/11 gắn với một dấu mốc đặc biệt của đời sống văn hóa dân tộc. Đó là ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Nhà hát Thành phố Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn cùng hơn 200 đại biểu là các nhà văn hóa trên toàn quốc tham dự Hội nghị.

Đây là dấu mốc vô cùng quan trọng thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lĩnh vực văn hóa nói chung, nhân sĩ trí thức và văn nghệ sĩ nói riêng.