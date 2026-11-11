Miễn phí tham quan tại một số bảo tàng, di tích và vườn quốc gia vào ngày 24/11 hằng năm

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: Vietnamtourism)

Quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 167/2026/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 10/11/2026.

8 bảo tàng miễn phí tham quan trong ngày này gồm Bảo tàng Hải Dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Yersin, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Di tích lịch sử Dinh Độc Lập và 4 vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo, Yokdon cũng áp dụng quy định miễn phí tham quan vào dịp này. Riêng tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên, phí tham quan do địa phương quyết định.