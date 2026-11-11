Miễn phí tham quan tại 10 điểm di tích, bảo tàng vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

Theo Thông tư số 167/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, các tổ chức, cá nhân khi tham quan tại những địa điểm được quy định sẽ được miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) hằng năm.

Cụ thể, danh sách 10 địa điểm được áp dụng chính sách miễn phí tham quan gồm: Bảo tàng Hải Dương học; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Di tích lịch sử Dinh Độc Lập; Bảo tàng Yersin; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; các vườn quốc gia Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn, Cát Tiên; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Trong đó, đối với các vườn quốc gia Ba Vì và Cát Tiên, chính sách miễn phí không áp dụng đối với phần phí tham quan do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí. Du khách đến hai vườn quốc gia này trong ngày 24-11 nên theo dõi thông báo riêng của từng nơi.

Du khách được miễn phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam trong Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: BTVHCDTVN

Việc miễn phí tham quan vào ngày 24-11 hằng năm là một trong những chính sách cụ thể nhằm đưa chủ trương tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam đi vào đời sống, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa, tìm hiểu lịch sử, di sản và bản sắc dân tộc.

Năm nay là năm đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946/ 24-11-2026). Việc miễn phí tham quan tạo thêm điều kiện để người dân, nhất là các gia đình và người trẻ, tìm đến bảo tàng, di tích và những không gian thiên nhiên trong ngày hội văn hóa chung của cả nước.

Đây cũng là cơ hội để các bảo tàng, di tích và vườn quốc gia tăng cường hoạt động giới thiệu, quảng bá giá trị di sản, mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng, góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa và ý thức bảo tồn di sản trong cộng đồng.