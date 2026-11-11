Miễn phí tham quan tại 10 điểm di tích, bảo tàng vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11

Theo Thông tư, các tổ chức, cá nhân đến tham quan tại những địa điểm thuộc danh mục quy định sẽ được miễn phí vé tham quan vào ngày 24.11 hằng năm.

Chính sách này được thực hiện trên cơ sở các quy định của Luật Phí và lệ phí, Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan.

Một số bảo tàng, khu di tích miễn phí tham quan Ngày Văn hoá Việt Nam 24.11

Danh mục được miễn phí tham quan gồm 10 nhóm địa điểm, trong đó có các bảo tàng: Bảo tàng Hải Dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Yersin.

Bên cạnh đó, chính sách miễn phí cũng áp dụng tại các vườn quốc gia Ba Vì, Phong Nha, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn, Cát Tiên và một số địa điểm thuộc danh mục quy định tại Thông tư số 206/2016/TT-BTC.

Riêng phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Thông tư cũng đề cập các quy định về phí tham quan tại những địa điểm nêu trên, căn cứ các thông tư đã ban hành trước đó, trong đó có Thông tư số 144/2016/TT-BTC, 160/2016/TT-BTC, 161/2016/TT-BTC, 163/2016/TT-BTC và 90/2025/TT-BTC.

Thông tư số 167/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 10.11.2026. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông tư được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, việc thực hiện sẽ theo các văn bản mới.

Việc miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 là một trong những chính sách nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận các thiết chế văn hóa, bảo tàng và di sản, qua đó khuyến khích nhu cầu tìm hiểu lịch sử, văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần.