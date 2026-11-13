Miễn phí tham quan nhiều di tích, bảo tàng vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Theo Thông tư, việc miễn phí tham quan được áp dụng tại các địa điểm gồm: Bảo tàng Hải Dương học; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Di tích lịch sử Dinh Độc Lập; Bảo tàng Yersin; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Ngoài ra, chính sách miễn phí còn áp dụng tại các vườn quốc gia Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn và Cát Tiên. Riêng phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Thông tư số có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2026.

Chính sách miễn phí tham quan vào ngày 24/11 hằng năm nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản; qua đó góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa, nâng cao nhận thức và khuyến khích cộng đồng tham gia bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.