Miễn phí thăm quan nhiều bảo tàng, vườn quốc gia vào Ngày Văn hóa Việt Nam

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 167/2026/TT-BTC quy định miễn phí thăm quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (ngày 24/11) hằng năm cho các tổ chức, cá nhân thăm quan tại các địa điểm thăm quan sau: Bảo tàng Hải Dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam, Dinh Độc Lập, Bảo tàng Yersin, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Vườn quốc gia Bạch Mã, Vườn quốc gia Cúc Phương, Vườn quốc gia Tam Đảo, Vườn quốc gia Yokdon.

(Ảnh minh họa)

Theo Bộ Tài chính, việc miễn phí thăm quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam tạo điều kiện tối đa cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp cận, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc. Từ đó, nâng cao nhận thức về giá trị văn hóa và thúc đẩy giáo dục truyền thống, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, chính sách này còn giúp gia tăng sự gắn kết giữa công chúng với các Bảo tàng, Vườn quốc gia, xây dựng hình ảnh một điểm đến văn hóa quốc gia thân thiện, vì cộng đồng. Từ đó, thu hút lượng lớn khách du lịch đến thủ đô Hà Nội và các khu vực khác vào dịp cuối năm. Sự gia tăng lượng khách này trực tiếp thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng cho các ngành dịch vụ liên quan như: vận tải, lưu trú, ăn uống, lữ hành,...

Trước đó, ngày 24/4/2026, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hoá Việt Nam. Theo Nghị quyết này, ngày 24 tháng 11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam; người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Đây là dịp nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 28/2026/QH16 quy định: “Miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”