Miễn phí tham quan nhiều bảo tàng, vườn quốc gia vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Nhiều địa điểm văn hóa, lịch sử được miễn phí tham quan

Theo Thông tư số 167/2026/TT-BTC ngày 10/11/2026, các tổ chức, cá nhân đến tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) hằng năm được miễn phí tại các địa điểm quy định trong 10 thông tư về phí tham quan do Bộ Tài chính ban hành.

Hoạt động triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. (Ảnh: Lê An)

Các địa điểm này gồm Bảo tàng Hải Dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Di tích lịch sử Đền Độc Lập, Bảo tàng Yersin, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Chính sách cũng áp dụng tại các vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn và Cát Tiên. Riêng phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên do địa phương quyết định theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/11/2026

Thông tư số 167/2026/TT-BTC được ban hành căn cứ Luật Phí và lệ phí năm 2015, Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị định số 376/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2026. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông tư được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tương ứng.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung.

Chính sách miễn phí tham quan được kỳ vọng sẽ khuyến khích người dân, du khách dành thời gian tìm hiểu lịch sử, văn hóa và thiên nhiên đất nước, đồng thời góp phần đưa các thiết chế văn hóa, di sản đến gần hơn với công chúng, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy giá trị di sản dân tộc.