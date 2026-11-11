Miễn phí tham quan nhiều bảo tàng, di tích vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Theo Cổng thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), từ ngày 10/11/2026, Thông tư số 167/2026/TT-BTC quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam chính thức có hiệu lực.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân khi tham quan tại một số bảo tàng, di tích lịch sử và vườn quốc gia thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư sẽ được miễn phí tham quan trong ngày này.

Người dân tham quan Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam.

Cụ thể, chính sách miễn phí tham quan được áp dụng tại các địa điểm gồm: Bảo tàng Hải Dương học; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Di tích lịch sử Dinh Độc Lập; Bảo tàng Yersin; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Bên cạnh đó, chính sách cũng áp dụng đối với các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn.

Riêng phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Các địa điểm thuộc diện miễn phí tham quan được quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan, trong đó có các Thông tư số 144/2016/TT-BTC, 160/2016/TT-BTC, 161/2016/TT-BTC, 163/2016/TT-BTC, 181/2016/TT-BTC, 182/2016/TT-BTC, 204/2016/TT-BTC, 205/2016/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2020/TT-BTC), 206/2016/TT-BTC và 90/2025/TT-BTC.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2026. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Thông tư được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tương ứng.

Việc miễn phí tham quan vào ngày 24/11 hằng năm góp phần tạo điều kiện để đông đảo người dân tiếp cận, tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản và thiên nhiên; đồng thời lan tỏa ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam, khuyến khích cộng đồng tham gia các hoạt động hưởng thụ và trải nghiệm văn hóa.