Miễn phí tham quan nhiều bảo tàng, di tích Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 hằng năm

Theo Thông tư số 167/2026/TT-BTC, các tổ chức, cá nhân sẽ được miễn phí vé tham quan tại những địa điểm nằm trong danh sách quy định vào ngày 24/11 hàng năm.

Danh sách này gồm 9 bảo tàng, di tích: Bảo tàng Hải dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Bảo tàng Yersin, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Miễn phí tham quan nhiều di tích, bảo tàng trong ngày 24/11 hằng năm, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, du khách được miễn phí vé tham quan tại 4 vườn quốc gia gồm: Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn. Riêng tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên, mức phí tham quan trong ngày 24/11 sẽ do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Thông tư số 167/2026/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/11/2026.

Việc miễn phí vé tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm tạo điều kiện để người dân có thêm cơ hội khám phá các bảo tàng, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. Qua đó, chính sách góp phần đưa các giá trị văn hóa, lịch sử và di sản đến gần hơn với công chúng, đồng thời khuyến khích cộng đồng tích cực tham gia các hoạt động văn hóa.