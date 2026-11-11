Miễn phí tham quan một số địa điểm vào Ngày Văn hóa Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: Mekong ASEAN.

Chính sách này nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách tăng cường tiếp cận các giá trị di sản văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của đất nước.

Theo Thông tư, chính sách miễn phí tham quan được áp dụng tại các địa điểm gồm: Bảo tàng Hải Dương học; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Di tích lịch sử Dinh Độc Lập; Bảo tàng Yersin; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Chính sách cũng áp dụng đối với các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn.

Riêng phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Thông tư số 167/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (10/11/2026). Việc miễn phí tham quan vào ngày 24/11 hàng năm là một trong những chính sách cụ thể nhằm đưa chủ trương tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam đi vào đời sống, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa, tìm hiểu lịch sử, di sản và bản sắc dân tộc.

Đây cũng là cơ hội để các bảo tàng, di tích và vườn quốc gia tăng cường hoạt động giới thiệu, quảng bá giá trị di sản, mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng, góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa và ý thức bảo tồn di sản trong cộng đồng.