Miễn phí tham quan một số bảo tàng, di tích và vườn quốc gia vào ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Vui chơi tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Thông tư số 167/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày 10/11/2026.. Theo đó, người dân sẽ được miễn phí tham quan tại một số bảo tàng, di tích lịch sử và vườn quốc gia thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư vào ngày 24/11 hằng năm.

Cụ thể, các địa điểm được áp dụng chính sách miễn phí gồm: Bảo tàng Hải dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Bảo tàng Yersin, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Chính sách cũng áp dụng tại các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn. Riêng mức phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Hải Vọng Đài trên đỉnh Bạch Mã. Ảnh: Nguyễn Đông

Danh sách các địa điểm được miễn phí tham quan được xác định trên cơ sở những Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan. Trong đó có các Thông tư số 144/2016/TT-BTC, 160/2016/TT-BTC, 161/2016/TT-BTC, 163/2016/TT-BTC, 181/2016/TT-BTC, 182/2016/TT-BTC, 204/2016/TT-BTC, 205/2016/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2020/TT-BTC), 206/2016/TT-BTC và 90/2025/TT-BTC.

Thông tư số 167/2026/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/11/2026. Trường hợp các văn bản được viện dẫn trong Thông tư được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới tương ứng.

Việc miễn phí tham quan vào ngày 24/11 hằng năm tạo điều kiện để người dân đến với các bảo tàng, di tích và vườn quốc gia, tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, di sản và thiên nhiên. Đây cũng là dịp khuyến khích cộng đồng tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần đưa các giá trị di sản đến gần hơn với công chúng.