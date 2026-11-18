Tái hiện Lễ Truyền lô tại khu di sản Đại Nội Huế. Ảnh: S.Thùy

Ngày 18.11, ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị đã thông báo rộng rãi về việc miễn phí tham quan di tích dành cho du khách là công dân Việt Nam.

Chương trình này được thực hiện theo các Nghị quyết của HĐND TP. Huế, nhân dịp Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Theo đó, trong ngày 23.11, trung tâm sẽ miễn phí vé tham quan cho người dân địa phương và du khách nội địa khi tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. Như khu di tích Đại Nội Huế, lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Thiệu Trị, lăng Đồng Khánh, lăng Dục Đức, điện Hòn Chén, cung An Định, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế…

Du khách tham quan di tích điện Thái Hòa, Đại Nội Huế. Ảnh: S.Thùy

Chính sách miễn phí vé tham quan này được quy định tại Nghị quyết 55/2025/NQ-HĐND ngày 25.12.2025 của HĐND TP. Huế quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Theo Nghị quyết này, mỗi năm, TP. Huế sẽ miễn phí tham quan di tích cho người Việt Nam vào 5 ngày, gồm: Mồng Một Tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày giải phóng Huế 26.3, Ngày Cách mạng tháng Tám 19.8, Ngày Quốc khánh 2.9, Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23.11.

Ngoài ra, TP. Huế cũng sẽ miễn phí tham quan di tích quốc gia Hải Vân Quan cho người Việt Nam trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 theo Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND của HĐND TP. Huế.

Trong dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tại không gian khu di sản Huế để phục vụ khách tham quan, trải nghiệm. Như tổ chức các trò chơi cung đình và dân gian; triển lãm giới thiệu tác phẩm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số; bế mạc trại sáng tác “Mỹ thuật và di sản” và triển lãm tranh phong cảnh Huế; cuộc thi thư pháp chữ Hàn Quốc tại Huế và chương trình giao lưu văn hóa Việt - Hàn…