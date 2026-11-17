Di sản Huế trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, công dân Việt Nam được miễn phí tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế từ 7 - 17 giờ ngày 23/11. Riêng di tích Hải Vân Quan, công dân Việt Nam được miễn phí tham quan trong hai ngày 23 và 24/11.

Thành phố Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, cao điểm từ ngày 18 - 24/11. Thời gian này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Điểm mới của các hoạt động này là ứng dụng công nghệ số để đưa di sản đến với đời sống đương đại.

Cụ thể ngày 22/11, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Triển lãm giới thiệu thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số, mang đến trải nghiệm khám phá di sản thơ ca triều Nguyễn trực quan và sinh động. Điểm nhấn của triển lãm là các tác phẩm thơ vận dụng thể loại Hồi văn kiêm liên hoàn với 128 cách đọc tạo thành 128 bài thơ khác nhau. Qua đó, công chúng có dịp khám phá nghệ thuật ngôn ngữ thơ độc đáo, tài hoa của vua Thiệu Trị bằng một hình thức tiếp cận mới, kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại.

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại thành phố Huế có Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có các chương trình kết hợp nghệ thuật truyền thống và đương đại, giới thiệu những giá trị tiêu biểu của văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế như Nhã nhạc, Ca Huế, áo dài và âm nhạc dân gian...

Không gian văn hóa và trải nghiệm cộng đồng giới thiệu các giá trị di sản di tích; các sản phẩm sáng tạo, công nghiệp văn hóa như: Triển lãm ảnh "Văn hóa Huế - Hội nhập và phát triển"; không gian sách, báo, tư liệu về văn hóa Việt Nam và văn hóa Huế; không gian Áo dài Huế, nghề may áo dài; không gian nghề thủ công truyền thống, hoạt động trải nghiệm, tương tác dành cho học sinh, sinh viên, gia đình, nhân dân và du khách; trình diễn thư pháp, nghệ thuật dân gian; trưng bày, trải nghiệm không gian Ca Huế và nhạc cụ truyền thống. Các trò chơi cung đình và dân gian như đầu hồ, bài vụ, xăm hường được tổ chức trong không gian di sản; qua đó tạo không gian giao lưu văn hóa và giúp du khách cảm nhận rõ hơn chiều sâu đời sống tinh thần của người xưa ngay giữa Hoàng cung Huế.