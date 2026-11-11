Miễn phí tham quan 10 di tích, bảo tàng, vườn quốc gia vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Khách tham quan tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Các địa điểm được áp dụng chính sách miễn phí gồm: Bảo tàng Hải Dương học; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Di tích lịch sử Dinh Độc Lập; Bảo tàng Yersin; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và các vườn quốc gia Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn, Cát Tiên.

Đối với Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên, chính sách miễn phí không áp dụng đối với phần phí tham quan do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Việc miễn phí tham quan vào ngày 24/11 hằng năm là một trong những chính sách cụ thể nhằm đưa chủ trương tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam vào đời sống. Qua đó, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa, chủ động tìm hiểu lịch sử, di sản và những giá trị đặc sắc của dân tộc.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các bảo tàng, di tích và vườn quốc gia đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá giá trị di sản, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận rộng rãi hơn với các không gian văn hóa. Chính sách góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy di sản trong cộng đồng.