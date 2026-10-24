Miễn phí mặt bằng, nhà vườn sẽ được hưởng lợi hàng tỷ đồng từ Chợ hoa Xuân Bình Điền 2027

Giữ chân nhà vườn hàng chục năm nay

Ông Tạ Văn Lợt, một nhà vườn tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông là một trong những nhà vườn đầu tiên của xã tham gia Chợ hoa Bình Điền từ năm 2013. Hai sản phẩm được ông mang đến chợ hoa mỗi năm nhiều nhất là hoa mai và hạnh, có năm người chủ vườn này bán tới 500 gốc tại chợ.

Nghề trồng cây kiểng vốn lệ thuộc nhiều vào dịp Tết. Nhờ đó, đời sống gia đình ông được cải thiện đáng kể.

Ông Võ Văn Chiến, một nhà vườn ở ấp Phú Hiệp, tỉnh Vĩnh Long cho biết, năm nay ngoài hoa giấy, vốn là sản phẩm chính, nhà vườn sẽ chuẩn bị thêm các loại vạn thọ, cúc, mào gà, tổng cộng lên tới 1.000 sản phẩm. Tuy nhiên số lượng này còn tuỳ thuộc vào nhu cầu thị trường để điều chỉnh.

"Tôi đã tham gia chợ Bình Điền nhiều năm nay. Tôi kỳ vọng năm nay sản phẩm cũng sẽ tiêu thụ tốt như mọi năm", ông Chiến cho biết. Tính đến hiện tại, diễn biến thời tiết mưa nhiều khiến việc chăm sóc hoa của ông có phần khó khăn hơn nhưng ông kỳ vọng thời tiết sẽ tốt hơn trong thời gian tới.

Tại Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức và tham giá Chợ hoa Xuân Bình Điền, Tết Đinh mùi năm 2027 diễn ra ngày 23/10 tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long, nhiều nhà vườn cho biết, việc tham gia Chợ hoa Bình Điền hàng năm đã thay đổi cuộc sống người dân nơi đây. Sản phẩm của nhà vườn được đảm bảo đầu ra hàng năm. Đặc biệt sự hỗ trợ của Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền, thuộc Tổng Công ty thương mại Sài Gòn (SATRA), đã góp phần cho mỗi mùa hoa Tết của nhà vườn thêm thuận lợi.

Đại diện Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền chia sẻ tại hội nghị

Cũng theo các nhà vườn, giá tại Chợ hoa Xuân Bình Điền hàng năm tương đối mềm hơn so với một số chợ hoa khác trong thành phố, tuy nhiên Chợ hoa Bình Điền sở hữu lượng khách lớn, tiêu thụ hàng hoá nhanh hơn. Đây là yếu tố khiến các nhà vườn gắn bó nhiều năm với Chợ hoa Bình Điền.

"Mỗi cây mai giá chỉ bằng nửa so với nhiều chợ nhưng chợ không thu phí. Cả những năm chúng tôi không bán được thì vẫn được hỗ trợ hết mình. Tôi thích bán rẻ chút nhưng sản phẩm đến được với nhiều người khách hơn", ông Lợt cho biết.

Các nhà vườn được hưởng lợi tiền tỷ

Theo ông Nguyễn Văn Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ, chợ hoa Bình Điền mở ra cơ hội giao thương tốt cho các nhà vườn.

"Mặt bằng được miễn phí, nhà vườn chỉ đóng chi phí điện nước. Như vậy tính ra giá mặt bằng của tại chợ hoa Bình Điền còn rẻ hơn chi phí mặt bằng tại chợ quê. Với 282 lô mặt bằng, tính ra bà con được hỗ trợ tiền tỷ", ông chia sẻ tại hội nghị.

Cũng theo ông, hàng năm bà con nhà vườn tại Vĩnh Thành lại tìm đến chợ hoa Bình Điền như tìm đến ngôi nhà chung.

Từ tháng 7 năm nay, lãnh đạo Chợ hoa Bình Điền đã lên công tác chuẩn bị, nâng cấp cơ sở vật chất, khu vệ sinh; những vướng mắc, tồn đọng từ năm ngoái đều đã được khắc phục tối nhất.

"Việc thông tin đầy đủ đến nhà vườn và việc ký kết các nhà vườn là bước cuối cùng của chúng tôi", ông Nguyễn Đăng Phú, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền chia sẻ.

Nhà vườn chuẩn bị cho Chợ hoa Đinh Mùi 2027

Chợ hoa Bình Điền là nơi quy tụ các nhà vườn ở Vĩnh Long, Đồng Tháp.. nên nguồn hoa đa dạng, phong phú. Tính đến hiện tại, theo quy hoạch mặt bằng tại chợ đều đã lấp kín.

"Điểm khác biệt lớn là SATRA không thu tiền thuê mặt bằng, điều khó nơi nào có. Tuy nhiên, để bà con yên tâm buôn bán, bên cạnh việc miễn phí mặt bằng, chúng tôi còn chú trọng bảo đảm các dịch vụ đi kèm như bốc xếp với mức giá hợp lý, vệ sinh, ăn uống và an ninh chợ xuyên suốt 24/24 giờ. Mục tiêu là để bà con có thể an tâm tập trung vào việc kinh doanh", ông Phú chia sẻ.

Năm nay, SATRA cũng sẽ tặng giá trị phiếu mua cây kiểng hỗ trợ bà con lên hơn 200 triệu đồng và phiếu được sử dụng riêng để mua cây cảnh. Tuỳ theo nhu cầu của thị trường, quy mô của chợ hoa có thể sẽ điều chỉnh phù hợp trong các năm tiếp theo.

Thêm thời gian tiêu thụ hoa

Chợ hoa Xuân Bình Điền năm nay không bắt buộc các gian hàng phải dọn dẹp và trả mặt bằng vào trưa ngày 29 tháng Chạp, thời điểm tổ chức Hội Chợ Hoa Xuân Đinh Mùi năm 2027 kết thúc. Các nhà vườn có thể lưu lại tại gian hàng của mình, tự chịu trách nhiệm bảo quản và sẽ phải di dời sau Tết trả lại hiện trạng ban đầu, trễ nhất vào ngày mùng 6 Tết Âm Lịch. Điều này hỗ trợ bà con tiêu thụ sản phẩm tốt nhất và tránh cập rập những ngày sát Tết.

Với diện tích khuôn viên gần 17.000m2, Chợ hoa còn có khu phức hợp các gian hàng với các đặc sản đặc trưng mang thương hiệu của các đơn vị thành viên Satra như Chợ Bình Điên, Vissan, Satra Foods, bia Heineken... góp phần thu hút đông đảo người tiêu dùng mua sắm Tết.

Ông Nguyễn Đăng Phú, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền chia sẻ thông tin với báo chí

"Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm đồng hành cùng Tết Việt của Chợ hoa Xuân Bình Điền, việc xây dựng kế hoạch chỉnh chu và giá trị đầu tư cho Chợ Hoa Xuân hằng năm cho thấy trách nhiệm xã hội, sự chia sẻ cộng đồng, phát triển bền vững là tôn chỉ, mục đích mà Tổng Công ty thương mại Sài Gòn (SATRA) luôn kiên định từ nhiều năm nay", ông Nguyễn Đăng Phú, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền nhấn mạnh.

Thông qua Chợ hoa Xuân Bình Điền, SATRA tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng nhà vườn tại các địa phương, góp phần mở rộng đầu ra cho sản phẩm hoa, cây cảnh và thúc đẩy kết nối giữa sản xuất với thị trường tiêu thụ trong dịp Tết.