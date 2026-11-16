Miễn phí loạt bảo tàng, vườn quốc gia hot nhân ngày Văn hóa Việt Nam
Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định miễn phí tham quan nhiều bảo tàng, di tích và vườn quốc gia vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 hằng năm. Chính sách có hiệu lực từ 10/11/2026, áp dụng tại các điểm như Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Dinh Độc Lập, Bảo tàng Dân tộc học và nhiều vườn quốc gia. Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết của Quốc hội nhằm khuyến khích người dân tiếp cận giá trị văn hóa – lịch sử.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/mien-phi-loat-bao-tang-vuon-quoc-gia-hot-nhan-ngay-van-hoa-viet-nam-d37541.html