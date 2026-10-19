Miễn phí học liệu lõi, mở rộng cơ hội học tập

Kho học liệu số quốc gia giúp học sinh có thêm nguồn tư liệu để học tập tốt hơn. Ảnh: Lê Nguyễn

Hệ thống dự kiến có sách giáo khoa số, bài giảng điện tử, video, mô phỏng và thí nghiệm ảo, ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá. Không chỉ bổ sung nguồn tài liệu, hệ thống còn được kỳ vọng giúp học sinh, giáo viên tiếp cận học liệu chuẩn hóa thuận lợi hơn, góp phần thu hẹp khoảng cách học tập giữa các vùng, miền.

Tạo cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 12-10-2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1965/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông”. Theo đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ quản, chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành và phát triển hệ thống trong giai đoạn 2026-2030.

Đây không chỉ là nơi tập hợp sách giáo khoa điện tử hay bài giảng trực tuyến. Hệ thống được xác định là hạ tầng học liệu số dùng chung, do Nhà nước quản lý thống nhất, kết nối các nguồn tài nguyên phục vụ dạy và học. Mục tiêu là giúp học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước tiếp cận nguồn học liệu chất lượng, được chuẩn hóa và miễn phí.

Theo ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng kho học liệu số cho giáo dục phổ thông là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, phù hợp với các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số, trong đó có Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW. Trong giáo dục phổ thông, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin mà còn đòi hỏi thay đổi cách quản lý, phương pháp giảng dạy và mô hình học tập.

Với giáo viên, học liệu số giúp đa dạng cách truyền đạt kiến thức, bổ sung video, mô phỏng và thí nghiệm ảo vào bài giảng. Khi có nguồn tài nguyên dùng chung, thầy cô có thêm tài liệu để tham khảo, lựa chọn, giảm thời gian chuẩn bị bài và dành nhiều thời gian hơn cho việc tổ chức hoạt động, hỗ trợ học sinh. Với người học, nguồn học liệu phong phú giúp các em chủ động tìm hiểu nội dung chưa nắm chắc, ôn tập và tự học ngoài giờ lên lớp.

Thực tế, nhu cầu chia sẻ học liệu đã xuất hiện tại một số địa phương. Giáo viên ở các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai… và một số xã khó khăn của Hà Nội đã chia sẻ giáo án, bài giảng qua các nền tảng trực tuyến hoặc cổng thư viện học liệu địa phương. Nhờ đó, thầy cô có thêm tài liệu tham khảo, không chỉ dựa vào nguồn học liệu tự xây dựng tại trường.

Mô hình lớp học mở được triển khai tại nhiều trường học ở Hà Nội giúp giáo viên, học sinh nâng cao chất lượng dạy, học. Ảnh: CTV

Tại Hà Nội, thông qua cuộc vận động “Nhà trường cùng chung tay phát triển, thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” triển khai vài năm trở lại đây, mô hình lớp học mở, lớp học hỗn hợp đã tạo điều kiện để học sinh ở khu vực khó khăn học trực tuyến cùng giáo viên và học sinh các trường nội thành. Cách làm này góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận bài giảng, nhất là ở những môn học còn thiếu nguồn lực giảng dạy tại một số địa bàn.

Học liệu lõi miễn phí

Theo đề án, Nhà nước sử dụng ngân sách để đặt hàng biên soạn, số hóa học liệu lõi quốc gia, bám sát mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh của Chương trình giáo dục phổ thông. Các nội dung được ưu tiên gồm học liệu tương tác đa phương tiện, mô phỏng, thí nghiệm ảo và nội dung đặc thù. Hệ thống cũng hướng tới cung cấp sách giáo khoa số, bài giảng điện tử, video minh họa và ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá.

Điểm đáng chú ý là học liệu lõi quốc gia được cung cấp miễn phí, không gắn quyền tiếp cận với việc mua sản phẩm, dịch vụ khác và không tạo độc quyền nền tảng. Với học liệu công khai, miễn phí, người dùng không bắt buộc đăng nhập. Học sinh cũng không bị hạn chế quyền tiếp cận chỉ vì chưa có tài khoản định danh điện tử.

Lê Trần Minh, học sinh Trường Trung học phổ thông Đoàn Kết - Hai Bà Trưng kỳ vọng kho học liệu số sẽ cung cấp thêm tài liệu phục vụ việc học và ôn tập. Video, bài giảng tương tác, mô phỏng và thí nghiệm ảo có thể giúp các em hiểu rõ hơn những kiến thức khó. Khi chưa hiểu bài hoặc muốn luyện tập thêm, học sinh có thể tìm tài liệu theo môn học, chủ đề để học lại và tự kiểm tra kiến thức. Nguồn học liệu miễn phí cũng giúp các em có thêm tài liệu học tập mà không phải lo nhiều về chi phí bổ trợ.

Ghi nhận tại các trường phổ thông trên địa bàn thành phố, giáo viên kỳ vọng hệ thống có nguồn học liệu phong phú, dễ tìm, phù hợp với mục tiêu bài học. Nhờ đó, thầy cô giảm thời gian tìm kiếm, lựa chọn bài giảng, hình ảnh, mô phỏng và câu hỏi. Kho học liệu chung cũng tạo điều kiện để giáo viên tham khảo cách tổ chức hoạt động, chia sẻ tài nguyên và bổ sung nội dung gắn với thực tế địa phương. Để sử dụng hiệu quả, học liệu cần được thẩm định, cập nhật thường xuyên và có hướng dẫn khai thác rõ ràng.

Theo lộ trình, trong giai đoạn 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung hoàn thiện khung pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời xây dựng và vận hành thử nghiệm phiên bản đầu tiên của cổng học liệu số vào tháng 12-2027. Hội đồng thẩm định học liệu số quốc gia cùng quy trình tiếp nhận, phê duyệt, chỉnh sửa, tạm dừng hoặc gỡ bỏ học liệu phải được thiết lập vào tháng 3-2027.

Trong giai đoạn 2028-2030, hệ thống sẽ được hoàn thiện, mở rộng trên cơ sở đánh giá kết quả thí điểm. Đề án phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông kết nối, sử dụng hệ thống trước năm 2030; bộ học liệu lõi quốc gia dự kiến hoàn thiện vào tháng 12-2030.

Bên cạnh việc xây dựng nguồn tài nguyên, đề án cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng học liệu và an toàn dữ liệu. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì biên soạn, thẩm định, cập nhật học liệu lõi; kiểm soát nguồn gốc, bản quyền và xử lý học liệu vi phạm.