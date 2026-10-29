Miền núi nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Người dân xã Sông Kôn nhận nông cụ về phục vụ sản xuất. Ảnh: VA RA

Nhiều chương trình hỗ trợ

Ngày 14/10 vừa qua, 70 hộ nghèo ở xã Sông Kôn phấn khởi khi nhận được 118 nông cụ (tổng giá trị hơn 570 triệu đồng) do địa phương cấp phát. Các loại nông cụ gồm máy cưa, máy thái chuối và rau, máy cắt cỏ, máy xới đất cầm tay, máy xay xát, máy cày đất.

Ông Nguyễn Hữu Sanh, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Kôn cho biết, đây là những nông cụ thiết thực, phù hợp với nhu cầu lao động, sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương. Việc hỗ trợ nông cụ không chỉ giúp bà con có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, mà còn góp phần giảm sức lao động thủ công, nâng cao hiệu quả canh tác và tận dụng tốt hơn nguồn lực sẵn có, khơi dậy tinh thần chủ động vươn lên phát triển kinh tế.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, năm 2026 Sông Kôn được phân bổ nguồn vốn 8,5 tỷ đồng. Xã dành một phần nguồn lực này bố trí hỗ trợ dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng (sâm ba kích), mô hình nuôi chồn hương theo hình thức nhóm hộ. Nhiều chương trình trao sinh kế, đầu tư phát triển kinh tế dựa vào tiềm năng sẵn có và phù hợp địa hình, thổ nhưỡng của Sông Kôn như trồng cây lòn bon, măng cụt, sầu riêng, nuôi heo đen địa phương... cũng được lồng ghép hỗ trợ người dân.

“Có an cư mới lạc nghiệp, xã đã và đang huy động nguồn lực hỗ trợ làm nhà ở cho 80 hộ nghèo, hộ cận nghèo; trong đó có 21 nhà sử dụng vốn từ xây dựng nông thôn mới với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Địa phương phấn đấu năm nay thực hiện đạt 2/10 tiêu chí xã nông thôn mới”, ông Sanh nói.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Phước Trà đã kịp thời ổn định tổ chức bộ máy, thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xã. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị phụ trách từng tiêu chí được ban hành.

Ông Hoàng Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Trà cho biết, công tác tuyên truyền, vận động, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và cộng đồng dân cư được quan tâm triển khai. Cạnh đó, địa phương tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí nông thôn mới, làm cơ sở xây dựng nghị quyết, kế hoạch và xác định lộ trình thực hiện giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu xây dựng xã Phước Trà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030.

Lồng ghép nhiều nguồn lực, xã Phước Trà đã phân bổ để thực hiện các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, bước đầu mang lại kết quả tích cực. Hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, viễn thông, trường học và các công trình phục vụ dân sinh được đầu tư, cải tạo và từng bước được cải thiện.

Theo ông Hùng, hạ tầng viễn thông đạt chuẩn đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số. Địa phương tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp; hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh tế vườn, xây dựng sản phẩm OCOP. Các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở và an sinh xã hội triển khai kịp thời, nổi bật là hỗ trợ xây dựng nhà ở đạt 80/73 nhà, góp phần cải thiện điều kiện sống của hộ nghèo, hộ khó khăn.

Mô hình trồng rau công nghệ cao của cơ sở rau sạch Hoàng Linh (xã Hiệp Đức). Ảnh: CÔNG TÚ

Khắc phục khó khăn

Qua rà soát, xã Hiệp Đức mới đạt 1/10 tiêu chí (tiêu chí 9 về xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công) theo quy định của xã nông thôn mới.

Khi triển khai chương trình, địa phương gặp không ít khó khăn, do địa hình miền núi, dân cư phân bố không đồng đều và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Điều này khiến việc phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư, duy tu, bảo dưỡng công trình gặp nhiều khó khăn; trong khi nguồn ngân sách địa phương chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Ngoài ra, theo Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức Lưu Hoàng Ân, nguồn cung nguyên vật liệu xây dựng và nhân công còn khan hiếm, giá thực tế cao hơn giá công bố tại một số thời điểm đã làm tăng chi phí đầu tư, gây khó khăn trong lập dự toán, tổ chức thi công và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngân vốn các công trình.

Địa bàn xã sau sắp xếp rộng, khối lượng công việc tăng, song đội ngũ cán bộ, công chức còn mỏng và phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, ảnh hưởng đến công tác tham mưu, tổ chức triển khai và theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình.

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 có nhiều tiêu chí, chỉ tiêu nâng cao, chú trọng chất lượng và tính bền vững nên đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, sự phối hợp đồng bộ và thời gian thực hiện lâu dài. Do đó, xã Hiệp Đức đặt mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2028, muốn vậy phải khai thác tiềm năng, thế mạnh và khắc phục dần khó khăn, hạn chế.

Ông Lưu Hoàng Ân đơn cử, để đạt tiêu chí số 3 về phát triển kinh tế nông thôn, xã đang triển khai dự án nuôi bò nái sinh sản liên kết theo chuỗi giá trị cho 29 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có công cách mạng, hộ dân tộc thiểu số; hỗ trợ xây dựng mô hình trồng rau công nghệ cao (diện tích 2.000m2) và tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân thực hiện thêm ít nhất một mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nữa.

Phát huy tiềm năng, lợi thế danh thắng Khe Cái, Hòn Kẽm Đá Dừng, Hiệp Đức đang khảo sát, thu hút đầu tư hình thành khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Để tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình, ngoài sự nỗ lực của địa phương, xã Phước Trà kiến nghị các sở, ngành thành phố tăng cường hướng dẫn chuyên môn; xem xét bố trí, bổ sung nguồn lực đầu tư để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thực hiện các tiêu chí theo quy định.

“Các sở, ngành quan tâm tổ chức tập huấn, hướng dẫn cụ thể về nội dung, quy trình và phương pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ số hóa dữ liệu về nông nghiệp và môi trường; chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; hỗ trợ địa phương ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn xã”, ông Hoàng Văn Hùng chia sẻ.