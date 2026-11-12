Miền núi chủ động ứng phó mưa lũ

Sạt lở uy hiếp một nhà dân ở thôn Đồng Trầu (xã Trà My). Ảnh: PHÙNG HUY

Nhiều tuyến đường sạt lở

Những ngày qua, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường lên các xã miền núi Trà My, Trà Leng, Trà Tân, Trà Linh… xuất hiện sạt lở. Đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, có nơi gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Nước từ sông, suối dâng cao tràn vào khu dân cư, ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản và sản xuất của người dân.

Tại xã Trà My, tình trạng ngập lụt diễn ra ở nhiều khu vực với 12 điểm được ghi nhận trong ngày 11/11. Nước dâng tại các khu dân cư thuộc thôn Long Sơn, Trà Sơn, Đồng Trầu, Đồng Trường và Dương Hòa, khiến việc đi lại, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Mưa lớn còn gây sạt lở tại 2 vị trí thuộc thôn Đồng Trầu, trong đó có khu vực quốc lộ 24C gần trạm cân và khu vực nhà ông Lê Quang Hiếu ở tổ dân cư số 6.

Người dân xã Nam Trà My được chính quyền địa phương sơ tán đến vị trí an toàn. Ảnh: CTV

Theo ông Phùng Văn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Trà My, cùng với tình trạng sạt lở ảnh hưởng đến nhà dân, nhiều diện tích hoa màu tại thôn Dương Hòa bị ngập nước; vườn mía tím ở thôn Đồng Trầu bị ngã rạp do mưa lũ.

Trước nguy cơ mất an toàn, địa phương đã sơ tán 90 hộ dân đến nơi trú tránh. Riêng thôn Long Sơn có 30 hộ phải di dời, các thôn Đồng Trường, Trà Sơn và Đồng Trầu cũng có những hộ dân được đưa đến nơi an toàn. “Một số khu vực trên các tuyến đường trung tâm xã bị ngập nặng, các lực lượng công an, quân sự được huy động hỗ trợ sơ tán người dân, di chuyển tài sản đến nơi an toàn”, ông Huy cho biết.

Các lực lượng xung kích xã Nam Trà My tham gia dọn dẹp bùn đất trên mặt đường tại trung tâm Tăk Pỏ. Ảnh: CTV

Ảnh hưởng của đợt mưa lũ cũng gây sạt lở nhiều tuyến đường, khiến một số khu dân cư xã Trà Tân đứng trước nguy cơ bị chia cắt. Qua rà soát, địa phương ghi nhận 5 điểm sạt lở trên các tuyến đường ĐH, ĐX và 3 điểm trên quốc lộ 40B. Chính quyền xã tổ chức di dời 25 hộ dân với 102 nhân khẩu ở các thôn Nước Oa, Trà Giác và Ngọc Tu. Những hộ chưa có điều kiện đến nhà người thân được bố trí tại nhà văn hóa thôn hoặc các nhà ở kiên cố trong khu vực an toàn.

Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho biết, mực nước tại các sông, suối trên địa bàn dâng cao, gây ngập lụt và chia cắt nhiều vị trí. Chính quyền địa phương yêu cầu các thôn thường xuyên thông báo tình hình mưa lũ, nhắc nhở người dân không đi qua các điểm tràn, không đến gần sông, suối khi nước đang dâng. Lực lượng quân sự được bố trí chốt chặn tại các điểm ngập, sạt lở, phối hợp triển khai khắc phục những vị trí đủ điều kiện để sớm bảo đảm giao thông.

Mưa lũ gây chia cắt đường vào khu dân cư thôn Bằng Xim (xã Trà Leng). Ảnh: CHÂU NGHĨA

Chủ động các phương án

Trưa 11/11, sau khi mưa ngớt, lực lượng công an, quân sự xã Nam Trà My khẩn trương phối hợp dọn dẹp bùn đất trên các tuyến đường dọc khu vực trung tâm Tăk Pỏ. Nhiều ngày qua, tại các điểm này thường xuyên bị đất đá từ các khe núi tràn xuống, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, công tác cảnh báo, kiểm tra hiện trường và hỗ trợ người dân di chuyển tài sản được triển khai song song với việc khắc phục giao thông.

Trong khi đó, tại xã Trà Leng, hơn 20 hộ dân với 87 nhân khẩu ở các thôn Tak Xoai, Moang Roang, Trà Dơn và Tak Cleng đã được sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người khi mưa lớn tiếp tục kéo dài, các hộ dân được bố trí đến nhà người thân hoặc những khu vực an toàn.

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng thông tin, mưa lớn gây sạt lở tại nhiều tuyến giao thông. Đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, trong khi một số vị trí taluy âm bị sạt lở tạo hàm ếch kéo dài hàng chục mét. Địa phương còn ghi nhận một nhà dân bị thiệt hại nặng. Trước tình hình này, xã chỉ đạo các thôn đặt biển cảnh báo, dựng rào chắn tại khu vực sạt lở, không để phương tiện qua lại; đồng thời chuẩn bị máy móc để khắc phục ngay khi thời tiết thuận lợi.

Nước lũ gây ngập tại một số tuyến đường trung tâm xã Trà My. Ảnh: PHÙNG HUY

Cùng với việc bảo đảm an toàn cho người dân, xã Trà Leng rất chú trọng chuẩn bị lương thực, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó. Theo ông Nghĩa, lường trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, địa phương bố trí 300 triệu đồng mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và trang bị đồ bảo hộ (áo mưa, ủng, mũ, đèn pin...) cho các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã.

Ngoài ra, để chủ động ứng phó khi giao thông bị chia cắt, xã dự trữ lương thực tại 3 thôn Moang Roang, Sar Chỉa và Tak Cleng, mỗi thôn 1 tấn gạo và 100 thùng mì tôm. “Đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở, cô lập do giao thông khó khăn, chúng tôi dự trữ lương thực để kịp thời hỗ trợ người dân. Địa phương cũng yêu cầu các hộ kinh doanh và người dân chủ động chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để bảo đảm sinh hoạt khi xảy ra tình huống chia cắt”, ông Nghĩa nói.