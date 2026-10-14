Miền núi chủ động phòng tránh thiên tai

Hệ thống điện được kéo về tận ngõ làng ông Nghĩa và ông Suôi (thôn Bằng Xin, xã Trà Leng). Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Hoàn thiện công trình thiết yếu

Cách trung tâm xã Trà Leng hơn 5km, thôn Bằng Xim có 326 hộ với 1.357 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng. Trước đây, khu vực làng ông Nghĩa và làng ông Suôi chưa được đầu tư về hạ tầng, ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, sản xuất và tiếp cận thông tin của người dân.

Ông Bùi Văn Vang, Trưởng thôn Bằng Xim cho biết, tình trạng thiếu đường giao thông, điện và thông tin liên lạc từng là trở ngại lớn đối với đời sống người dân, nhất là trong mùa mưa bão.

Để khắc phục tình trạng này, năm 2026, xã Trà Leng đầu tư 5 công trình thiết yếu tại khu vực làng ông Nghĩa và làng ông Suôi, với tổng mức đầu tư khoảng 18,4 tỷ đồng. Các công trình gồm tuyến đường bê tông dài khoảng 2,3km, hệ thống điện hạ thế, công trình cấp nước sinh hoạt, khu du lịch sinh thái tại thác Crang Mãa và trạm phát sóng Viettel.

Ông Nguyễn Văn Thoan, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Trà Leng cho biết, 5 công trình tại thôn Bằng Xim đã hoàn thành, được bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ 84 hộ dân và 1 trường học tại khu vực làng ông Nghĩa và làng ông Suôi.

Các hạng mục thiết yếu tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân đi lại, sinh hoạt và tiếp cận thông tin. “Hạ tầng được cải thiện cũng giúp người dân tăng cường kết nối với bên ngoài, chủ động tiếp nhận thông tin khi xảy ra mưa bão”, ông Thoan cho biết.

Theo ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, địa phương tiếp tục đầu tư hạ tầng thiết yếu, đồng thời xây dựng phương án ứng phó sạt lở, chia cắt, bảo đảm an toàn cho người dân.

Từ thực tế triển khai tại thôn Bằng Xim, xã chú trọng duy tu, phát huy hiệu quả các công trình, gắn phát triển hạ tầng với công tác cảnh báo, phòng tránh thiên tai, góp phần cải thiện đời sống và giảm thiểu rủi ro trong mùa mưa bão.

Hệ thống nước tự chảy phục vụ nhu cầu dự trữ và sinh hoạt cho người dân Bằng Xim trong mùa mưa bão. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Chủ động hạ tầng viễn thông

Sau nhiều năm sống trong cảnh thiếu điện, đường giao thông và sóng di động, cộng đồng Cơ Tu ở thôn Aur (xã Avương) từng bước thoát khỏi tình trạng cách trở.

Ngày 28/8 vừa qua, 24 hộ dân với 108 nhân khẩu tại thôn Aur lần đầu tiên được tiếp cận sóng viễn thông sau khi trạm phát sóng BTS 4G của Viettel được lắp đặt tại ngôi làng biệt lập nằm sâu trong vùng lõi rừng đặc dụng sinh cảnh Sao la, giáp xã Long Quảng, thành phố Huế.

Anh Ating Dân, người dân thôn Aur, vẫn nhớ khoảnh khắc trạm BTS 4G Viettel chính thức phát sóng, cả cộng đồng quây quần chia sẻ niềm vui. Từ khi Aur được sáp nhập vào xã Avương năm 2003, đường đi lại, điện thắp sáng và sóng viễn thông luôn là những mong mỏi lớn của người dân.

Ông Arâl Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Avương cho biết, việc đưa sóng viễn thông và điện thắp sáng đến Aur là nỗ lực của chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng, nhằm từng bước cải thiện đời sống, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Cách trung tâm xã hơn 16km, muốn đến thôn Aur phải đi bộ băng rừng, lội suối nhiều giờ. Suốt nhiều năm, nơi đây không có điện lưới và sóng viễn thông. Mỗi khi mùa mưa bão đến, thôn gần như bị cô lập, mất liên lạc với bên ngoài.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về đưa hạ tầng thông tin đến các khu vực còn nhiều cách trở, xã Avương phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan khảo sát, xác định những vị trí cần ưu tiên phủ sóng.

“Trước đây, do điều kiện đặc thù về địa lý và hạ tầng nên việc trao đổi thông tin giữa chính quyền và người dân thôn Aur gặp rất nhiều khó khăn. Xuất phát từ nhu cầu đó, chúng tôi xác định việc đưa sóng viễn thông đến với người dân là rất cần thiết, vừa tháo gỡ điểm nghẽn về thông tin liên lạc, vừa tạo thuận lợi cho công tác điều hành và phát triển kinh tế - xã hội”, ông Hoàng nói.

Trước đó, dự án hệ thống điện năng lượng mặt trời tại thôn Aur, với tổng mức đầu tư hơn 2,4 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025, đã vận hành dịp Tết Nguyên đán 2026, cung cấp điện phục vụ sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Mới đây, người dân thôn Aur được hỗ trợ thêm hệ thống điện tuabin có trọng lượng khoảng 100kg nhằm bổ sung nguồn điện dự phòng vào mùa đông, phục vụ hoạt động của lò sấy, bảo quản nông sản địa phương.

Tại xã La Dêê, việc cải thiện hạ tầng thông tin và bố trí dân cư an toàn cũng được xác định là những nhiệm vụ cần ưu tiên trước mùa mưa bão.

Theo ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê, trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, địa phương chú trọng các phương án bố trí dân cư, hỗ trợ người dân đến nơi ở mới an toàn, bảo đảm điều kiện sinh hoạt. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ dự án tái định cư tại thôn Đắc Tôi, xã chủ động triển khai hệ thống thông tin cảnh báo, nâng cấp hệ thống loa không dây, từng bước khắc phục tình trạng “vùng lõm” tại các điểm dân cư khó khăn.

“Xã La Dêê cơ bản bảo đảm hệ thống hạ tầng viễn thông đến tận thôn, khu dân cư. Trong phương án ứng phó thiên tai, chúng tôi chú trọng duy trì thông tin liên lạc, phát huy hiệu quả hệ thống loa không dây và các kênh cảnh báo để kịp thời thông tin tình hình thời tiết, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, di dời đến nơi an toàn khi có nguy cơ sạt lở, chia cắt”, ông Bùi Thế Anh cho biết.