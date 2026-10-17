Miền Nam tiết kiệm hơn 6,24 tỷ kWh điện, bảo đảm cung ứng điện ổn định

Sản lượng điện tăng, tiết kiệm hơn 6,24 tỷ kWh

Nhu cầu sử dụng điện tại khu vực phía Nam tiếp tục tăng trong 9 tháng năm 2026, trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi và thời tiết nắng nóng kéo dài. Trước áp lực phụ tải, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) triển khai đồng bộ các giải pháp vận hành, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải.

Dù phụ tải điện tại các tỉnh, thành phía Nam liên tục lập đỉnh mới trong mùa khô 2026, ngành điện vẫn bảo đảm cung ứng ổn định, an toàn nhờ điều hành linh hoạt, đồng bộ.

Theo đại diện EVNSPC, tháng 9/2026, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty đạt 6,13 tỷ kWh, tăng 7,63% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng, sản lượng điện thương phẩm đạt 55,879 tỷ kWh, tăng 7,10%.

Xét theo cơ cấu sử dụng điện, công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 52,46%, tăng 5,87% so với cùng kỳ. Nhóm quản lý tiêu dùng dân cư chiếm 31,78%, tăng 8,52%; thương nghiệp, nhà hàng, khách sạn chiếm 4,18%, tăng 12,53%; nông, lâm, thủy sản chiếm 8,02%, tăng 6,12%; các hoạt động khác chiếm 3,56%, tăng 9,18%.

Trong bối cảnh sản lượng điện thương phẩm tăng, các chỉ tiêu kỹ thuật của EVNSPC tiếp tục được kiểm soát. Tỷ lệ tổn thất điện năng theo điện thương phẩm đạt 3,50%, thấp hơn 0,2% so với kế hoạch. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện nằm trong giới hạn EVN giao; công tác an toàn, kỹ thuật được tăng cường, số vụ sự cố lưới điện cơ bản được kiểm soát.

Song song với nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện, EVNSPC đẩy mạnh các chương trình tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải và dịch chuyển phụ tải, qua đó giảm áp lực cho hệ thống trong thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, sản lượng điện tiết kiệm của EVNSPC đạt 3.424,98 triệu kWh, tương đương 6,14% sản lượng điện thương phẩm. Tổng công ty đặt mục tiêu cả năm tiết kiệm khoảng 3.800 triệu kWh, chiếm khoảng 5,03% sản lượng điện thương phẩm.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng điện, EVNSPC đã ký cam kết tiết kiệm điện với hơn 261.900 khách hàng thuộc các nhóm chiếu sáng công cộng, hành chính sự nghiệp, thương mại, dịch vụ và sản xuất công nghiệp. Chương trình hướng đến hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tại các cơ quan, cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp.

Theo ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc EVNSPC, việc ký cam kết tiết kiệm điện tiếp tục được mở rộng trong năm 2026 nhằm lan tỏa ý thức sử dụng điện hiệu quả. Đối với khách hàng công nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Tổng công ty tăng cường tư vấn các giải pháp tiết kiệm điện, điều chỉnh và dịch chuyển phụ tải.

EVNSPC cũng khuyến khích khách hàng cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng để theo dõi sản lượng điện hằng ngày, nhận cảnh báo khi mức tiêu thụ tăng bất thường và tiếp cận các giải pháp sử dụng điện hiệu quả hơn.

Điều chỉnh phụ tải, nâng cao năng lực cung ứng điện

Cùng với tiết kiệm điện, EVNSPC đẩy mạnh điều chỉnh phụ tải (DR) và dịch chuyển phụ tải nhằm giảm công suất sử dụng trong các khung giờ cao điểm. Đến nay, Tổng công ty đã ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải với 5.979 khách hàng có sản lượng tiêu thụ từ 500.000 kWh/năm trở lên.

Nhân viên ngành điện tăng cường tuyên truyền, vận động thực hiện sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến người dân, doanh nghiệp.

Tiềm năng điều chỉnh phụ tải đạt 271,2 MW đối với hình thức thông báo trước 2 giờ và 590,7 MW đối với hình thức thông báo trước 24 giờ. Các thông số được cập nhật lên hệ thống quản lý DRMS phục vụ công tác theo dõi, điều hành.

Bên cạnh đó, các công ty điện lực thành viên đã rà soát 4.152 khách hàng có khả năng tham gia chương trình dịch chuyển phụ tải, với tổng công suất khoảng 401,47 MW. Đây là nguồn lực giúp ngành điện chủ động hơn trong quản lý nhu cầu, hạn chế áp lực công suất vào những thời điểm hệ thống cần được hỗ trợ.

Trong đầu tư lưới điện, tháng 9/2026, EVNSPC khởi công một công trình lưới điện 110 kV và đóng điện một công trình cùng cấp điện áp. Lũy kế 9 tháng, Tổng công ty khởi công 46 công trình lưới điện 110 kV, đồng thời đóng điện 65 công trình lưới điện 220 kV và 110 kV. Các công trình góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải tại những khu vực trọng điểm.

Tại TP. Hồ Chí Minh, EVNHCMC cũng ghi nhận nhu cầu sử dụng điện tăng. Trong tháng 9/2026, sản lượng điện nhận đạt 5.179,6 triệu kWh, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Sản lượng điện thương phẩm đạt 5.030,7 triệu kWh, tăng 9,4%.

Lũy kế 9 tháng, sản lượng điện thương phẩm của EVNHCMC đạt 45.068 triệu kWh, tăng 7,97% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất cực đại trong ngày cao nhất đạt 9.094 MW.

Trong công tác tiết kiệm điện, EVNHCMC ghi nhận sản lượng điện tiết kiệm trong tháng 9 đạt 158,5 triệu kWh, tương đương 3,15% sản lượng điện thương phẩm. Lũy kế 9 tháng, sản lượng điện tiết kiệm đạt 2.815,8 triệu kWh, tương đương 6,25% sản lượng điện thương phẩm.

Tính chung, sản lượng điện tiết kiệm của EVNSPC và EVNHCMC trong 9 tháng năm 2026 đạt 6.240,78 triệu kWh. Kết quả này cho thấy các chương trình tiết kiệm điện được triển khai song song với nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong bối cảnh phụ tải tăng.

Mở rộng dịch chuyển phụ tải, phát triển điện mặt trời mái nhà

Trả lời phóng viên Báo Công Thương, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC, cho biết Tổng công ty đã gửi văn bản đến 168 UBND phường, xã, đề nghị phối hợp triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg và Chỉ thị số 10/CT-TTg. Các hoạt động phối hợp tập trung vào tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện; tư vấn khách hàng sử dụng điện hiệu quả và lắp đặt điện mặt trời mái nhà thông qua ứng dụng chăm sóc khách hàng, khu phố và tổ dân phố.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt trên mái xưởng doanh nghiệp, góp phần bổ sung nguồn điện sạch và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng.

Đối với chương trình dịch chuyển phụ tải, EVNHCMC đã hoàn tất thỏa thuận với 4.115 khách hàng sản xuất lớn, đạt tỷ lệ 100%, về việc dịch chuyển 5-10% công suất sử dụng điện từ khung giờ 17-20 giờ sang sau 22 giờ. Tổng tiềm năng dịch chuyển phụ tải đạt 230 MW.

Tổng công ty cũng đã thỏa thuận với 4.124 khách hàng sản xuất và dịch vụ lớn, đạt tỷ lệ 100%, về việc thực hiện điều chỉnh phụ tải khi có thông báo từ ngành điện, với tổng tiềm năng 386 MW. Trong số này, 94 khách hàng sẵn sàng tiết giảm công suất, với tổng công suất 30,6 MW. Trong tháng 9/2026, EVNHCMC chưa phải thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải.

Phát triển điện mặt trời mái nhà cũng là giải pháp được ngành điện quan tâm. Tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 1.937,7 MWp. Riêng tháng 9/2026, tổng sản lượng phát tại đầu cực inverter theo ước tính lý thuyết đạt 205,4 triệu kWh. Trong đó, sản lượng chủ đầu tư tự sử dụng là 104,5 triệu kWh, sản lượng điện dư phát lên lưới là 100,9 triệu kWh.

Thời gian tới, EVNSPC và EVNHCMC tiếp tục triển khai các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện, trong đó có Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chương trình điều chỉnh phụ tải, dịch chuyển phụ tải; khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS).