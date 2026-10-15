Miền Nam: Các Khóa tu tháng 10/2026
Giữa nhịp sống vội vàng, đôi khi chúng ta cần một khoảng lặng để trở về với chính mình – lắng tâm, nuôi dưỡng bình an và hướng về những giá trị đẹp trong cuộc sống.
Tháng 10/2026 - giữa nhịp sống vội vàng, đôi khi chúng ta cần một khoảng lặng để trở về với chính mình – lắng tâm, nuôi dưỡng bình an và hướng về những giá trị đẹp trong cuộc sống.
1. Học viện Phật giáo Việt Nam
- Thời gian: 8:30 đến 15:00 – Thứ bảy, ngày 17/10/2026.
- Địa điểm: Học viện Phật giáo Việt Nam – A13/14 Mai Bá Hương, Xã Bình Lợi, TP.HCM.
- Link đăng ký: https://zalo.me/g/ayrafmhxsremomfylvku
2. Đại Tùng Lâm Hoa Sen
- Thời gian: từ Chủ Nhật 18/10/2026 đến Thứ Năm 22/10/2026
- Địa điểm: Đại Tùng Lâm Hoa Sen - QL20, Đạ Huoai 2, Tỉnh Lâm Đồng.
- Liên hệ đăng ký: 0981.818.941 / BTC có hỗ trợ xe di chuyển từ TP.HCM đến Đại Tùng Lâm Hoa Sen.
3. Tịnh Xá Ngọc Nguyên
- Người hướng dẫn khoá tu : Ni sư Hoà Liên
- Thời gian: 31/10 - 1/11/2026 - 7h tập trung và 16h kết khoá.
- Địa điểm: Tịnh Xá Ngọc Nguyên - Xã Ninh gia, Tỉnh Lâm Đồng.
- Số lượng dự kiến: 250 bạn
- Liên hệ: 0848918949
4. Chùa An Lạc
- Thời gian: Chủ nhật, ngày 01/11/2026 (Nhằm ngày 23/09 năm Bính Ngọ).
- Địa điểm: Chùa An Lạc - Đường Lê Hồng Phong, phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh.
- Số lượng: 100 khóa sinh.
Đến với khóa tu, các bạn sẽ cùng nhau:
- Lắng nghe và học hỏi giáo pháp.
- Thực tập thiền, tụng kinh và tỉnh thức.
- Nuôi dưỡng lòng biết ơn cha mẹ, thầy cô và cuộc đời.
- Kết nối với những người bạn cùng lý tưởng sống thiện lành.
- Học cách sống chậm, sống sâu và sống có trách nhiệm.
Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/mien-nam-cac-khoa-tu-thang-10-2026.html