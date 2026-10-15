Miền Nam: Các Khóa tu tháng 10/2026

Tháng 10/2026 - giữa nhịp sống vội vàng, đôi khi chúng ta cần một khoảng lặng để trở về với chính mình – lắng tâm, nuôi dưỡng bình an và hướng về những giá trị đẹp trong cuộc sống.

1. Học viện Phật giáo Việt Nam

- Thời gian: 8:30 đến 15:00 – Thứ bảy, ngày 17/10/2026.

- Địa điểm: Học viện Phật giáo Việt Nam – A13/14 Mai Bá Hương, Xã Bình Lợi, TP.HCM.

- Link đăng ký: https://zalo.me/g/ayrafmhxsremomfylvku

2. Đại Tùng Lâm Hoa Sen

- Thời gian: từ Chủ Nhật 18/10/2026 đến Thứ Năm 22/10/2026

- Địa điểm: Đại Tùng Lâm Hoa Sen - QL20, Đạ Huoai 2, Tỉnh Lâm Đồng.

- Liên hệ đăng ký: 0981.818.941 / BTC có hỗ trợ xe di chuyển từ TP.HCM đến Đại Tùng Lâm Hoa Sen.

3. Tịnh Xá Ngọc Nguyên

- Người hướng dẫn khoá tu : Ni sư Hoà Liên

- Thời gian: 31/10 - 1/11/2026 - 7h tập trung và 16h kết khoá.

- Địa điểm: Tịnh Xá Ngọc Nguyên - Xã Ninh gia, Tỉnh Lâm Đồng.

- Số lượng dự kiến: 250 bạn

- Liên hệ: 0848918949

4. Chùa An Lạc

- Thời gian: Chủ nhật, ngày 01/11/2026 (Nhằm ngày 23/09 năm Bính Ngọ).

- Địa điểm: Chùa An Lạc - Đường Lê Hồng Phong, phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh.

- Số lượng: 100 khóa sinh.

Đến với khóa tu, các bạn sẽ cùng nhau:

- Lắng nghe và học hỏi giáo pháp.

- Thực tập thiền, tụng kinh và tỉnh thức.

- Nuôi dưỡng lòng biết ơn cha mẹ, thầy cô và cuộc đời.

- Kết nối với những người bạn cùng lý tưởng sống thiện lành.

- Học cách sống chậm, sống sâu và sống có trách nhiệm.