Quyết định số 102/2026/QĐ-UBND vừa được UBND TP.HCM ban hành ngày 20/11/2026 mở rộng diện công trình được miễn giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Chính sách được kỳ vọng giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư xây dựng.

Không phải tất cả nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng đều được miễn giấy phép

Tuy nhiên, miễn giấy phép không đồng nghĩa với miễn các điều kiện xây dựng. Đối với người dân có nhu cầu xây nhà, vấn đề quan trọng nhất là xác định chính xác khu đất có thuộc diện được miễn phép và phải thực hiện những thủ tục nào trước khi khởi công.

Cơ quan chức năng đi kiểm tra công trình xây dựng không phép tại TP.HCM.

Theo Quyết định số 102/2026/QĐ-UBND, nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức được miễn giấy phép xây dựng nếu có quy mô dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m² và thuộc khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng được phê duyệt.

Như vậy, không phải tất cả nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng đều được miễn giấy phép xây dựng. Điều kiện về quy hoạch và kiến trúc là căn cứ quan trọng để xác định công trình có thuộc diện áp dụng chính sách hay không.

Trước khi xây dựng, chủ đầu tư phải tra cứu chức năng quy hoạch, số tầng tối đa, lộ giới đường, hẻm tiếp giáp khu đất và các chỉ tiêu kiến trúc. Đây là những thông tin trực tiếp quyết định khả năng xây dựng, quy mô công trình và phương án thiết kế.

Đối với các khu vực có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết hoặc quy chế quản lý kiến trúc đã được phê duyệt, việc công khai và cập nhật dữ liệu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận chính sách của người dân.

UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với UBND cấp xã rà soát, cập nhật thông tin quy hoạch trên website của thành phố; hướng dẫn xác định lộ giới, chỉ giới đường đỏ và các chỉ tiêu kiến trúc. UBND cấp xã có trách nhiệm công khai các quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc làm cơ sở miễn giấy phép xây dựng.

Vấn đề đặt ra là thông tin quy hoạch phải đầy đủ, dễ tra cứu và thống nhất giữa các cơ quan quản lý. Nếu người dân không xác định được chính xác khu đất thuộc diện nào, việc giảm thủ tục cấp phép có thể chưa đồng nghĩa với giảm thời gian chuẩn bị xây dựng.

Đặc biệt, khi ranh giới hành chính, quy hoạch và thẩm quyền quản lý có sự thay đổi, việc cập nhật dữ liệu và hướng dẫn thống nhất tại cơ sở càng có ý nghĩa quan trọng.

Giảm thủ tục nhưng không giảm trách nhiệm quản lý

Một điểm đáng chú ý của Quyết định số 102/2026/QĐ-UBND là công trình được miễn giấy phép xây dựng vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định về đất đai, quy hoạch, kiến trúc, phòng cháy chữa cháy, môi trường, giao thông và bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật.

Trước khi khởi công, chủ đầu tư phải gửi thông báo đến UBND cấp xã nơi dự kiến xây dựng. Nếu công trình nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp xã, thông báo phải được gửi đến cả hai địa phương.

Không phải tất cả nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng đều được miễn giấy phép xây dựng.

Cùng với đó, UBND thành phố cũng giao Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn quản lý trật tự xây dựng, kiểm tra việc tiếp nhận thông báo khởi công và tổ chức quản lý, nghiệm thu công trình theo quy định.

Việc chuyển từ cơ chế cấp phép sang cơ chế miễn phép đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý sau khi công trình khởi công. Chính quyền cơ sở cần có đủ thông tin về công trình, quy mô xây dựng và các điều kiện được miễn phép để kịp thời phát hiện những trường hợp xây dựng sai quy hoạch, sai chỉ tiêu kiến trúc hoặc vi phạm các quy định liên quan.

Đối với người dân, việc miễn giấy phép không làm thay đổi trách nhiệm bảo đảm an toàn công trình, an toàn cho các công trình lân cận và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trường hợp xây dựng không đúng điều kiện được miễn phép, chủ đầu tư vẫn phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Quyết định số 102/2026/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 30/11/2026. Trong thời gian chuẩn bị triển khai, việc công khai quy hoạch, hoàn thiện hướng dẫn và xác định rõ trách nhiệm quản lý tại cấp xã sẽ là những yếu tố quan trọng để chính sách thực sự phát huy hiệu quả.

Về lâu dài, hiệu quả của chính sách không chỉ được đánh giá bằng số lượng giấy phép xây dựng được cắt giảm, mà còn ở khả năng rút ngắn thời gian chuẩn bị xây dựng, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và bảo đảm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.