Miễn, giảm tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên

Theo quyết định, các nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách bao gồm: tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuê nhà làm trụ sở khi chưa có trụ sở; cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộc các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác thuê nhà làm trụ sở, nhà kho, cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm; doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương cùng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

Mức ưu đãi chi tiết được quy định cụ thể cho từng nhóm: tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được miễn tiền thuê nhà trong toàn bộ thời hạn thuê; cơ sở xã hội hóa được giảm tiền thuê nhà tương ứng số tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà trong suốt thời gian thuê; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác giảm tương ứng 50% tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà; doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo giảm tương ứng 50% tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà theo phương thức niêm yết giá cho toàn bộ thời gian thuê.

Chính sách yêu cầu thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hiệu quả và đúng quy định pháp luật. Nếu bên thuê không còn đáp ứng đủ điều kiện thụ hưởng, việc miễn, giảm tiền thuê nhà sẽ chấm dứt ngay từ thời điểm đó. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2026.