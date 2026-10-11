Miễn, giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 245.600 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

Bộ Tài chính cũng cắt giảm, đơn giản hóa 87% thủ tục hành chính thuộc diện rà soát, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp hàng trăm nghìn tỷ đồng

Tại Diễn đàn “Doanh nhân tiên phong - Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 11/10, ông Nguyễn Xuân Thọ, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính), cho biết tổng quy mô chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí trong 9 tháng đầu năm đạt khoảng 245.600 tỷ đồng.

Trong đó, số tiền miễn, giảm khoảng 185.600 tỷ đồng, gia hạn khoảng 60.000 tỷ đồng. Các chính sách nhằm giảm áp lực tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh và tạo dư địa cho đầu tư, phát triển.

Nguồn: Bộ Tài chính.

Cùng với hỗ trợ tài chính, Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP với 7 nhóm giải pháp trọng tâm, tập trung hoàn thiện thể chế, cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực và hỗ trợ kinh tế tư nhân.

Các giải pháp hướng đến tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất, đồng thời tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh.

Theo số liệu công bố tại diễn đàn, đến ngày 14/8, Bộ Tài chính đã cắt giảm, đơn giản hóa 837/962 thủ tục hành chính, tương đương 87%. Tổng thời gian giải quyết thủ tục được cắt giảm là 6.744 ngày trên tổng số 12.288 ngày, đạt 54,88%.

Chi phí tuân thủ giảm khoảng 40.322 tỷ đồng trên tổng số 75.430 tỷ đồng, tương đương 53,47%. Bộ Tài chính cũng cắt giảm 139/363 điều kiện kinh doanh, đạt 38,29%.

Riêng trong quá trình rà soát các văn bản do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, 469 thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa, gồm 146 thủ tục bị cắt giảm và 323 thủ tục được đơn giản hóa.

Các bộ, ngành, địa phương đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công, triển khai giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính.

Cùng với cải cách thủ tục, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật được đẩy mạnh. Theo thông tin tại diễn đàn, Quốc hội khóa XVI đã xem xét, thông qua 9 luật và 31 nghị quyết tại kỳ họp thứ nhất. Bộ Tài chính cũng thúc đẩy hoàn thiện các quy định liên quan đến đầu tư, thuế và quản lý thuế nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn.

Hơn 70% nhóm kiến nghị được xử lý

Theo PGS.TS Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch VCCI, tăng cường đối thoại và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng trong cải thiện môi trường kinh doanh.

Đến nay, 146/202 nhóm kiến nghị của doanh nghiệp đã được các bộ, cơ quan trả lời, giải quyết dứt điểm, chiếm khoảng 72%. Các kiến nghị còn lại đang được rà soát, xác định hướng xử lý; một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động để sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật.

Ngày 17/9, Bộ Tài chính tổ chức cuộc họp với VCCI cùng 20 hiệp hội, doanh nghiệp nhằm rà soát những vấn đề còn vướng mắc sau khi nhận văn bản trả lời của cơ quan chức năng.

Trong 9 tháng qua, hơn 70% nhóm kiến nghị của doanh nghiệp đã được xử lý.

Việc đối thoại trực tiếp giúp xác định nguyên nhân phát sinh từ quy định pháp luật, cách hiểu hay quá trình tổ chức thực hiện. Qua đó, cơ quan quản lý có thêm cơ sở xây dựng phương án xử lý phù hợp, hướng đến giải quyết thực chất thay vì chỉ trả lời kiến nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước có 149.673 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng vốn đăng ký của nhóm doanh nghiệp này đạt 1.884.028 tỷ đồng, tăng 32,7%.

Tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt 5.006.521 tỷ đồng. Quy mô vốn đăng ký bình quân của doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước.

Về năng lực cạnh tranh, theo chỉ số B-READY năm 2025 của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đạt 70,44 điểm ở trụ cột hiệu quả vận hành, xếp thứ 16/101 quốc gia. Trụ cột chất lượng khung pháp lý đạt 67,03 điểm, xếp thứ 55/101.

Trong thời gian tới, cơ quan quản lý định hướng tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, loại bỏ rào cản gia nhập thị trường, chuẩn hóa quy trình xử lý kiến nghị, tăng tính công khai, minh bạch và giảm chi phí không chính thức. Việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm cũng cần gắn với hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và cơ chế giám sát phù hợp.

Bên cạnh đó, cần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp cần chủ động đổi mới quản trị, sử dụng vốn hiệu quả, nâng cao năng suất và làm chủ công nghệ. Cải cách môi trường kinh doanh được kỳ vọng tạo chuyển biến thực chất, góp phần khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Nhân dịp này, VCCI trao tặng các giải thưởng: Doanh nhân xuất sắc trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; Doanh nhân xuất sắc trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Doanh nhân xuất sắc trong hội nhập quốc tế cho 30 cá nhân.

Đây là những doanh nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021-2025, thể hiện bản lĩnh lãnh đạo, năng lực quản trị, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức doanh nhân Việt Nam.