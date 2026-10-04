Miền Đông Nam Bộ: Nối thông 3 tuyến cao tốc, mở đường giảm tải QL51 trong tháng 10

Ngày 4/10, trong quá trình kiểm tra tiến độ triển khai các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu TP.HCM và Đồng Nai khẩn trương thống nhất phương án tổ chức giao thông, sớm hoàn thiện các kết nối giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Dự kiến nối thông cao tốc Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu trong tháng 10.

Mục tiêu là hình thành các trục cao tốc liên thông từ phường Long Thành đến khu vực Vũng Tàu và ngược lại, qua đó tổ chức lại dòng phương tiện trên mạng lưới giao thông khu vực, từng bước giảm áp lực cho QL51.

Theo chỉ đạo, việc kết nối không chỉ nhằm tạo thêm lựa chọn hành trình cho phương tiện mà còn hướng tới tổ chức cho ô tô tải trọng lớn và xe từ 9 chỗ trở lên lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đồng thời kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Bến Lức - Long Thành.

Tại hiện trường, lãnh đạo UBND TP Đồng Nai và TP.HCM đã thống nhất phối hợp triển khai phương án tổ chức giao thông, phấn đấu hoàn thành việc kết nối trong tháng 10.

Yêu cầu này được đặt ra trong bối cảnh mạng lưới cao tốc khu vực Đông Nam Bộ đang từng bước hoàn thiện nhưng khả năng liên thông giữa các tuyến vẫn chưa được phát huy đầy đủ.

Trước đó, từ ngày 1/10, toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km đã được đưa vào khai thác, mở thêm trục giao thông trực tiếp giữa khu vực miền Tây, TP.HCM với Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam Bộ. Sau hai ngày khai thác, lưu lượng phương tiện trên tuyến được ghi nhận ở mức cao, trung bình hơn 25.000 lượt xe/ngày.

Trong khi đó, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 54km đã được khai thác tạm toàn tuyến từ ngày 18/5. Trong giai đoạn khai thác tạm, tuyến chỉ tổ chức cho ô tô dưới 9 chỗ lưu thông, tốc độ tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h; các nhóm phương tiện khác chưa được tổ chức lưu thông.

Việc hạn chế phương tiện khiến một phần đáng kể dòng xe - nhất là xe tải và phương tiện phục vụ vận chuyển hàng hóa - vẫn phải sử dụng QL51 trên hành trình giữa Long Thành và Vũng Tàu. Trong khi đó, đây là tuyến đường đang chịu áp lực lớn do mật độ phương tiện cao, đặc biệt tại các khu vực cửa ngõ Long Thành.

Dự kiến sẽ cho tất cả ô tô trừ xe quá khổ quá tải đi cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đoạn từ nút giao Long Thành về Vũng Tàu và ngược lại.

Theo phương án định hướng, cơ quan chức năng sẽ tập trung xử lý kết nối giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn từ nút giao Long Thành đến nút giao QL56 và theo chiều ngược lại.

Cùng với đó, phương án kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nút giao Tân Hiệp cũng được nghiên cứu triển khai. Khi các điểm kết nối được hoàn thiện, mạng lưới cao tốc khu vực sẽ có thêm một hành lang liên tục, cho phép phương tiện từ TP.HCM và các tỉnh miền Tây đi qua Long Thành, tiếp tục đến khu vực Vũng Tàu mà không phải phụ thuộc vào Quốc lộ 51.

Với xe tải, phương án này có ý nghĩa khi tạo thêm không gian lưu thông cho dòng phương tiện vận chuyển hàng hóa giữa các trung tâm logistics, khu công nghiệp và cảng biển trong khu vực. Dòng xe được phân bổ lại trên các tuyến cao tốc cũng sẽ góp phần giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ và đường đô thị đang phải gánh lưu lượng xe lớn.