Miền đá xám: Sức hút từ những điều khác biệt

Từ “sợ hãi” trở nên yêu thương

Sức hấp dẫn của vùng cao nguyên đá được tạo nên từ sự hòa quyện giữa vẻ đẹp hùng vĩ, có phần hiểm trở của những cung đường đèo và nét hoang sơ, bình dị trong cảnh sắc, phong tục tập quán lâu đời của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút riêng của du lịch nơi đây chính là địa hình hiểm trở, mang đến những thử thách không nhỏ cho hành trình khám phá. Khác với các điểm du lịch nghỉ dưỡng thông thường, để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của cao nguyên đá, du khách, đặc biệt là những người yêu thích du lịch bằng xe máy, phải vượt qua những cung đường đèo dốc quanh co, bám theo sườn núi và vách đá dựng đứng.

Cảnh sắc thiên nhiên cùng bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc chính là những giá trị níu chân du khách. (Hình ảnh: FB)

Với những người lần đầu đặt chân đến đây, cảm giác hồi hộp, đôi chút lo lắng là điều khó tránh khỏi. Anh Trương Mạnh Hà 48 tuổi, lái xe du lịch chia sẻ trong những hành trình đưa khách đi tham quan câu nói thường trực của nhiều người khi ngồi trên xe vượt qua những khúc cua tay áo và vực sâu là "Đẹp thật nhưng nguy hiểm quá!".

Hoặc những tiếng thốt lên trầm trồ, ngạc nhiên "Wow!" của nhiều du khách quốc tế (như du khách Pháp hay các bạn trẻ phương Tây) khi lần đầu chiêm ngưỡng khung cảnh núi non trùng điệp như dốc Bắc Sum, dốc Cán Tỷ, dốc Thẩm Mã hay dốc Chín Khoanh…

Đường đèo quanh co, liên tục xuất hiện những khúc cua gấp, nhiều đoạn có tầm nhìn hạn chế bởi vách núi đá tai mèo dựng đứng. Chỉ một phút thiếu tập trung, người điều khiển phương tiện có thể phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm, nhất là tại các đoạn đường sát vực sâu.

Địa hình hiểm trở càng trở nên khó khăn hơn khi thời tiết vùng núi biến đổi thất thường. Có những ngày, buổi sáng trời còn nắng đẹp nhưng đến chiều, sương mù đã nhanh chóng bao phủ các triền núi và cung đường đèo. Tầm nhìn bị hạn chế, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, đòi hỏi người lái xe phải hết sức thận trọng. Vào mùa mưa, nguy cơ sạt lở đất đá tại một số khu vực cùng mặt đường trơn trượt cũng làm gia tăng mức độ rủi ro cho hành trình.

Những cung đường hiểm trở cũng tạo nên sức hấp dẫn riêng cho hành trình khám phá miền đá xám. (Hình ảnh:FB)

Một trong những điểm nhấn của hành trình khám phá cao nguyên đá là đèo Mã Pí Lèng - một trong những cung đèo nổi tiếng nhất miền Bắc. Trên con đường Hạnh Phúc uốn lượn giữa lưng chừng núi, du khách có dịp chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ của hẻm vực Tu Sản và dòng sông Nho Quế xanh biếc nằm sâu dưới chân núi.

Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông như dải lụa mềm vắt qua những vách đá dựng đứng. Cảm giác hồi hộp khi vượt qua những cung đường hiểm trở dần nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng, phấn khích trước vẻ đẹp ngoạn mục của thiên nhiên. Đó cũng là những trải nghiệm khó quên đối với mỗi người từng đặt chân đến vùng đất này.

Cảnh sắc kỳ ảo và phong tục tập quán độc đáo

Nếu địa hình hiểm trở tạo nên sức hấp dẫn của những hành trình khám phá, thì cảnh sắc thiên nhiên cùng bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc chính là những giá trị níu chân du khách. Trên nền đá xám tưởng chừng khô cằn, một cuộc sống giàu màu sắc văn hóa vẫn bền bỉ tồn tại và phát triển qua nhiều thế hệ.

Mỗi mùa trong năm, cao nguyên đá lại khoác lên mình một diện mạo khác nhau. Mùa xuân, những bản làng như Lô Lô Chải, Thèn Pả trở nên tươi mới với sắc hồng của hoa đào, sắc trắng của hoa lê, hoa mận nở bên những bờ rào đá.

Từ tháng 5 đến tháng 9, mùa nước đổ và mùa lúa chín mang đến những gam màu sinh động cho cảnh quan vùng cao. Những thửa ruộng bậc thang trải dài, uốn lượn theo sườn núi, tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy sức sống tại các khu vực như Yên Minh, Quản Bạ. Đến tháng 10 và tháng 11, hoa tam giác mạch nở rộ trên những triền đá, tạo nên sắc hồng, tím đặc trưng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Sinh sống lâu đời giữa vùng công viên địa chất, đồng bào Mông đã hình thành nên một nền văn hóa thích ứng với điều kiện tự nhiên đặc biệt của miền đá. Những ngôi nhà trình tường bằng đất nện, mái lợp ngói âm dương mang vẻ đẹp mộc mạc, trầm mặc. Bao quanh nhiều ngôi nhà là những bờ rào đá được người dân xếp thủ công từ những phiến đá tai mèo, không cần chất kết dính nhưng vẫn bền bỉ trước sự khắc nghiệt của thời tiết. Những nếp nhà bình dị, những đứa trẻ vui đùa bên thềm cửa hay hình ảnh người dân cần mẫn lao động đã tạo nên nét đẹp bình yên, gần gũi của các bản làng vùng cao.

Bản sắc văn hóa của cao nguyên đá còn được thể hiện rõ nét qua sinh hoạt cộng đồng tại các phiên chợ vùng cao, tiêu biểu như chợ phiên Đồng Văn, chợ phiên Phố Cáo. Chợ không đơn thuần là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là không gian giao lưu văn hóa, gặp gỡ và gắn kết cộng đồng.

Từ sáng sớm, người dân ở các bản làng đã diện những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, vượt qua những con đường núi để xuống chợ. Không khí nhộn nhịp, tiếng nói cười cùng sắc màu thổ cẩm tạo nên một bức tranh sinh động về đời sống văn hóa miền biên viễn.

Ẩm thực cũng là một trong những nét hấp dẫn không thể bỏ qua khi đến với cao nguyên đá. Những món ăn truyền thống như mèn mén – món ăn được chế biến từ ngô của đồng bào Mông, có vị thơm bùi đặc trưng; thắng cố với hương vị đậm đà của các loại gia vị vùng cao; hay rượu ngô men lá nồng ấm đều mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Mỗi món ăn không chỉ phản ánh tập quán sinh hoạt mà còn thể hiện sự khéo léo, khả năng thích ứng của người dân với điều kiện tự nhiên và cuộc sống nơi vùng núi đá.

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, những cung đường mang tính thử thách và chiều sâu văn hóa bản địa đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho cao nguyên đá Đồng Văn. Nơi đây không chỉ là điểm đến dành cho những người yêu thích khám phá, chinh phục thiên nhiên mà còn là không gian để du khách tìm hiểu, trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Chính sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người đã làm nên sức hút bền vững của miền cao nguyên đá nơi địa đầu Tổ quốc.