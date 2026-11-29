Giữa đại ngàn Y Tý, nơi mây trắng bồng bềnh quanh những triền núi, Thượng úy Nguyễn Duy Hoàng, công tác tại Công an xã Y Tý, tìm thấy cách kể chuyện riêng bằng ánh sáng.

Gắn bó với vùng cao biên giới từ năm 2019, công việc đưa anh đến các thôn, bản xa xôi, những nếp nhà trình tường của người Hà Nhì, người Mông. Những chuyến tuần tra giữa sương mù, biển mây dưới thung lũng vào buổi sáng hay nắng chiều trên ruộng bậc thang vào mùa gặt đã đánh thức niềm đam mê nhiếp ảnh trong anh.

Tác phẩm “Làng cổ Choản Thèn trong mây” đoạt Huy chương Bạc tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 24 năm 2025.

Năm 2024, sau thời gian nỗ lực học hỏi và sáng tác, anh được kết nạp vào Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Lào Cai. Với Duy Hoàng, máy ảnh vừa là phương tiện ghi lại cái đẹp, vừa nối dài tình yêu với mảnh đất anh coi là quê hương thứ hai.

Qua ống kính Duy Hoàng, Y Tý hiện lên chân thực, mộc mạc và giàu chất thơ qua bốn mùa. Nổi bật là những thửa ruộng bậc thang uốn lượn như dải lụa, nhuộm vàng cả triền núi mỗi độ thu về; phía xa, biển mây trắng ôm lấy dãy Nhìu Cồ San trùng điệp.

Mùa vàng qua ống kính Duy Hoàng.

Ở góc máy khác, bản làng hiện lên mờ ảo, tĩnh mịch trong làn sương khói bảng lảng dưới bầu trời hoàng hôn vàng cam, gợi cảm giác bình yên. Bên cạnh phong cảnh, anh dành nhiều tâm huyết ghi lại đời sống văn hóa bản làng. Đó là khoảnh khắc đôi trai gái người Mông tình tứ bên bờ rào đá dưới tán đào rừng nở rộ, tiếng khèn hòa cùng sắc ô vàng giữa sương sớm, hay người dân dắt ngựa thồ trên triền cỏ, dưới tán cây hoa đỏ trong nắng chiều.

Tác phẩm “Tình xuân” dự triển lãm Festival Nhiếp ảnh trẻ lần thứ 6 năm 2025.

Ấn tượng là khung hình mặt ruộng phẳng lặng như tấm gương khổng lồ, phản chiếu bóng hai cây cổ thụ khẳng khiu, chiếc chòi canh nương nhỏ bé và ánh đèn le lói của người đi đường giữa biển mây. Sự gắn bó với địa bàn giúp Duy Hoàng có được những góc máy gần gũi, thấm đẫm hơi thở cuộc sống nơi biên cương.

Biển mây Y Tý qua ống kính nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Hoàng.

Nếu tác phẩm của Thượng úy Duy Hoàng được chắt chiu từ những tháng năm cùng ăn, cùng ở với dân bản thì với nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền, miền biên viễn lại gợi những cảm xúc mới mẻ. Sau khi hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai hợp nhất, người nghệ sĩ giàu kinh nghiệm này đến với những địa bàn biên giới như Y Tý để khám phá, chiêm nghiệm và sáng tác.

Trong hành trình lên Y Tý, nghệ sĩ Thanh Miền đã ghi lại vẻ đẹp miền biên viễn qua tình quân dân, bản sắc văn hóa và sự kỳ vĩ của thiên nhiên.

Với tâm thế của người lần đầu đến miền biên cương, nghệ sĩ Thanh Miền đặc biệt xúc động trước hình ảnh những người lính quân hàm xanh ngày đêm bám trụ nơi tuyến đầu. Qua góc máy của anh, người lính biên phòng hiện lên gần gũi, ấm áp trong đời thường, trang nghiêm khi làm nhiệm vụ, thể hiện ý chí kiên cường bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Vẻ đẹp bình dị của người lính nơi biên cương.

Bên cạnh hình tượng người lính, vẻ đẹp của đồng bào Hà Nhì ở Y Tý để lại dấu ấn trong các tác phẩm của nghệ sĩ Thanh Miền. Dưới lăng kính tinh tế của anh, các cô gái trong trang phục chàm xanh, điểm xuyết hoa văn hiện lên duyên dáng, đầy sức sống.

Anh ghi lại khoảnh khắc đời thường khi hai chị em gái nâng niu chiếc khăn đội đầu, chải tóc cho nhau trước thềm nhà, hay đôi trai gái cùng cưỡi ngựa trên sườn núi mờ sương.

Cuộc sống bình dị của người Hà Nhì.

Và để hoàn thiện bức tranh toàn cảnh về Y Tý, nghệ sĩ Thanh Miền đã sử dụng những góc máy từ trên cao để thu trọn sự kỳ vĩ của ruộng bậc thang tầng tầng, lớp lớp ôm lấy sườn đồi, đan xen con đường nhựa mềm mại vắt ngang qua biển mây trắng. Những khung hình thể hiện thành quả lao động của người dân, đồng thời khắc họa diện mạo đổi mới của vùng biên giới.

Ruộng bậc thang Y Tý qua góc máy của nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền.

Với các nghệ sĩ nhiếp ảnh, mỗi chuyến đi, mỗi lần bấm máy vừa là hành trình tìm kiếm cái đẹp, vừa là cách gửi gắm tình yêu, sự trân trọng đối với miền biên viễn.

Chính sự mộc mạc, chân thực trong từng góc máy đã làm nổi bật vẻ đẹp bình yên mà kiêu hãnh nơi địa đầu Tổ quốc, tiếp thêm nguồn cảm hứng bất tận cho những người nghệ sĩ trên hành trình dùng ánh sáng để kể chuyện quê hương.

Tuần tra. (Ảnh: Nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Hoàng)

Vẻ đẹp vùng cao. (Ảnh: Nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Hoàng)

Các tác phẩm của họ trở thành tư liệu sống động, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người vùng cao Lào Cai. Qua từng khung hình chân thực và giàu cảm xúc, người xem thêm trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, sự hy sinh thầm lặng của lực lượng vũ trang nơi tuyến đầu, từ đó bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.