Trải qua 55 năm gắn bó, quan hệ Việt Nam – Đan Mạch đã có bước phát triển vượt bậc, từ đối tác phát triển truyền thống chuyển sang đối tác toàn diện (năm 2013) và đối tác chiến lược Xanh (năm 2023). Đặc biệt, trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao đến Đan Mạch từ ngày 19–21/10/2026, hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Cột mốc này mở ra chặng đường hợp tác sâu rộng, hiệu quả và hướng tới phát triển bền vững, vì một tương lai xanh.