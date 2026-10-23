Miền Bắc vẫn nắng nóng 35 độ C những ngày cuối tháng 10, thời tiết oi bức như mùa hè

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp cao lục địa suy yếu nhanh khiến thời tiết trên phần lớn cả nước khá ổn định, ít mưa, ban ngày có nắng. Đáng chú ý, miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt cao trong những ngày cuối tháng 10, trong khi một số vùng biển được cảnh báo có gió mạnh, sóng lớn và nguy cơ dông lốc.

Miền Bắc nắng nóng giữa cuối tháng 10

Sau một ngày nhiệt độ giảm nhẹ, miền Bắc tiếp tục xuất hiện nắng mạnh, nền nhiệt nhiều nơi chạm ngưỡng 35 độ C, tạo cảm giác oi nóng dù đã bước vào giai đoạn cuối tháng 10.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ, ban ngày trời nắng, ban đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, riêng vùng núi có nơi xuống dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất dao động 31-34 độ C, một số nơi vượt 34 độ C.

Miền Bắc duy trì trạng thái ngày nắng trong tháng 10, nhiệt độ nhiều nơi tăng cao, có nơi chạm ngưỡng 35 độ C.

Ở Tây Bắc Bộ, thời tiết cũng duy trì trạng thái ít mây, có nắng vào ban ngày, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

Tại Hà Nội, trời nắng vào ban ngày, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất ở mức 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đáng chú ý, từ ngày 6/10 đến nay, miền Bắc liên tục trải qua những ngày ít mưa, nhiều nắng và nền nhiệt cao trong thời kỳ giao mùa. Theo dự báo, tình trạng nhiệt độ ban ngày trên 30 độ C có thể còn kéo dài trong những ngày tới.

Cơ quan khí tượng nhận định, ngày 23/10, chênh lệch nhiệt độ giữa các vùng trên cả nước không quá lớn. Ban đêm và sáng sớm, thời tiết tương đối dễ chịu với mức nhiệt phổ biến 23-26 độ C; đến trưa và chiều, nhiệt độ tăng lên khoảng 32-34 độ C.

Đến ngày 25-26/10, miền Bắc có thể chuyển sang trạng thái nhiều mây hơn, một số nơi xuất hiện mưa dông cục bộ. Nhiệt độ được dự báo giảm khoảng 2-3 độ C so với những ngày trước đó.

Bắc Biển Đông gió giật cấp 11, sóng cao đến 6m

Trái ngược với thời tiết tương đối ổn định trên đất liền, tình hình trên biển có nhiều diễn biến đáng chú ý. Ngày 23/10, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác.

Ở phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Riêng vùng biển phía Đông Bắc, gió có thể mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, khiến biển động rất mạnh. Sóng biển cao 3-5m, riêng khu vực phía Đông Bắc đạt 4-6m, hướng sóng từ Bắc đến Tây Bắc.

Trong ngày và đêm 23/10, vùng biển từ Vĩnh Long đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa rào, dông rải rác. Trong cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2m.

Sang ngày và đêm 24/10, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông vẫn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được xác định ở cấp 2 đối với vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, riêng vùng biển phía Đông Bắc của khu vực này ở cấp 3.

Trước diễn biến trên, các tàu thuyền hoạt động trong những vùng biển được cảnh báo cần chủ động phương án phòng tránh, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo và hạn chế hoạt động khi điều kiện thời tiết không bảo đảm an toàn.

Nắng nóng giữa mùa thu khiến thời tiết miền Bắc có cảm giác oi bức như mùa hè, người dân cần chú ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe khi hoạt động ngoài trời. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/10

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực miền Tây có mưa rào, dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh có thể xuất hiện trong mưa dông.

TP.HCM: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông.