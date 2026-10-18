Miền Bắc và miền Trung vẫn duy trì nắng gắt trong nhiều ngày

Không khí lạnh yếu không ít tác động đến miền Bắc, miền Trung

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, dự báo trong nhiều ngày tới, miền Bắc và miền Trung vẫn duy trì nắng nóng gay gắt. Miền Đông Nam Bộ, cao nguyên Trung Bộ vẫn duy trì mưa lớn vào các buổi chiều và tối.

TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định, khối không khí lạnh yếu phía lục địa Trung Quốc có xu hướng dịch chuyển theo hướng Đông, vậy nên từ nay đến 25/10 vẫn chưa có không khí lạnh về miền Bắc. Có thể phải tới đầu tháng 11 mới có đợt không khí lạnh mức trung bình về miền Bắc.

Miền Bắc, miền Trung còn nắng nóng gay gắt nhiều ngày tới. Ảnh: Tuấn Anh

Miền Trung vì thế cũng có thể duy trì nắng gắt tới 25/10. Dù vậy, cuối các buổi chiều sẽ có dông nhiệt cục bộ kiểu mưa mùa hè. TS Huy nhận định có sự đảo lộn quy luật về mùa mưa một cách rõ ràng trong tháng 10 năm nay ở miền Trung. Thông thường tháng 10 và 11 là khoảng thời gian người dân miền Trung vất vả chạy lụt. Năm nay các hồ chứa phía Tây các tỉnh vẫn đang ở mức nước trung bình thấp so với các năm trước, thậm chí nhiều hồ nước rất thấp

Kịch bản này khiến khả năng một mùa khô khốc liệt thiếu nước nửa đầu năm 2027 ở miền Trung sẽ diễn ra đúng như dự báo.

Với miền Nam, mưa nhiều bởi khối không khí nóng ẩm phía biển Đông liên tục duy trì và đi vào đất liền hội tụ gió Tây Nam và bốc hơi đối lưu gây mưa lớn vào cuối các buổi chiều. Hình thái mưa này có thể kéo dài tới 24/10, chủ yếu từ phía Nam của Lâm Đồng tới phía Tây của Tây Nam Bộ.

Thời tiết khu vực Hà Nội 10 ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay (18/10), khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17/10 đến 07 giờ ngày 18/10 có nơi trên 50mm như các trạm: Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 52.3mm, Điền Hải (Cà Mau) 91.8mm,…

Dự báo ngày và đêm 18/10, khu vực Nam Bộ, Lâm Đồng, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mùa đông ấm do tác động của El Nino

Theo dự báo mùa từ tháng 11/2026-4/2027 vừa được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn) công bố, ở thời điểm hiện tại, El Nino đang duy trì ở pha rất mạnh. Dự báo, từ nay đến những tháng đầu năm 2027 sẽ là thời kỳ có cường độ mạnh nhất của El Nino. Sau đó, El Nino có khả năng sẽ tiếp tục duy trì đến những tháng đầu mùa hè năm 2027.

Với cường độ rất mạnh, El Nino đã bắt đầu có những tác động rõ rệt đến thời tiết ở Việt Nam. Minh chứng trong tháng 9 và nửa đầu tháng 10 vừa qua, nền nhiệt độ trên cả nước phổ biến là cao hơn so với mức trung bình nhiều năm khoảng 1-2 độ C.

Đặc biệt, trong giai đoạn nửa đầu tháng 10/2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã ghi nhận 59 trạm khí tượng có nhiệt độ cao nhất ngày đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ, tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ.

Kết quả quan trắc cho thấy nhiều trạm khí tượng đã quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất ngày đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Cụ thể, trong tháng tháng 8/2026 có 17 trạm; tháng 9/2026 có 25 trạm; nửa đầu tháng 10/2026 có 59 trạm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, xu thế nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm vẫn tiếp tục kéo dài. Trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước dự báo cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C.

Sang giai đoạn tháng 12/2026-1/2027, nhiệt độ phổ biến sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ cao hơn 1-2 độ C. Từ tháng 2-4/2027, nền nhiệt độ tiếp tục cao hơn mức trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, có nơi chênh lệch hơn 2 độ C.

Với nền nhiệt cao hơn so với trung bình, chuyên gia khí tượng thủy văn dự báo khả năng cao mùa đông năm nay, không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm.

Tình trạng rét đậm rét hại có khả năng sẽ xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm rét hại tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại có cường độ mạnh.