Miền Bắc và miền Trung tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất bao nhiêu?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/9, nắng nóng xuất hiện tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, một số nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 37 độ.

Một số trạm ghi nhận mức nhiệt cao như Mai Châu (Phú Thọ) 37,4 độ, Láng (Hà Nội) 38,4 độ, Hải Dương (Hải Phòng) 37,2 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 37,3 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 37,4 độ và Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37,8 độ.

Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%, khiến thời tiết có cảm giác khô nóng và làm gia tăng nguy cơ mất nước khi hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.

Ảnh minh họa/Nguồn: báo Thanh Niên

Theo dự báo, trong ngày 1/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục có nắng nóng.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ được dự báo kéo dài khoảng 11-16 giờ.

Từ ngày 2/10, nắng nóng diện rộng được dự báo kết thúc tại các khu vực nói trên.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.

Nắng nóng đi kèm độ ẩm không khí giảm thấp có thể làm tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Người dân cũng có nguy cơ mất nước khi phải tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Do đó, cần hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt, bổ sung đủ nước và chủ động các biện pháp bảo vệ cơ thể.

Đáng lưu ý, nhiệt độ được dự báo trong các bản tin nắng nóng có thể thấp hơn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời khoảng 1-3 độ, thậm chí cao hơn. Mức chênh lệch phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa và khu vực đô thị.

Vì vậy, dù nhiệt độ được ghi nhận tại trạm khí tượng ở mức 35-36 độ, người dân tại các khu vực nhiều bê tông, đường nhựa vẫn có thể cảm nhận mức nóng cao hơn, nhất là vào giữa trưa và đầu giờ chiều.