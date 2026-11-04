Miền Bắc trước khi đón không khí lạnh vẫn nắng nóng. Ảnh minh họa

Khoảng đêm thứ Năm (5/11) đến thứ Sáu (6/11) tuần này sẽ có một đợt không khí lạnh yếu xuống miền Bắc. Đợt không khí này không làm thay đổi nhiều thời tiết, sau đó đến Chủ nhật (7/11) và thứ Hai (8/11) tuần sau, không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn, khả năng Bắc Bộ sẽ chuyển lạnh.

Cụ thể, tại Thủ đô Hà Nội, từ hôm nay cho đến Chủ nhật, nhiệt độ duy trì ở mức 30-32 độ C. Đến thứ Hai tuần, sau khi có thêm không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, nhiệt độ giảm mạnh 6-8 độ C còn 24 độ C, trời chuyển lạnh rõ.

Trong ngày hôm nay, ngoài Thủ đô Hà Nội, hầu khắp các phường ở miền Bắc trời có nắng. Nhiệt độ phổ biến 28-33 độ C.

Ở Trung Bộ, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có lúc có mưa. Nhiệt độ từ phường Tĩnh Gia, Thanh Hóa đến phường Phú Xuân, TP. Huế khoảng 30-32 độ C. Đây cũng là mức nhiệt của nửa phía Nam từ phường Hội An đến phường Phan Thiết

Khu vực Nam Bộ mưa xảy ra vài nơi về chiều. Còn từ sáng đến trưa nay, trời ít mây và nắng mạnh, nhiệt độ nhiều nơi 33-34 độ C, thậm chí xuất hiện nắng nóng cục bộ ở các phường Biên Hòa, phường Tân Ninh với mức nhiệt 35 độ C.

Trên biển, vùng biển Tây từ Cà Mau đến An Giang tiếp tục cảnh báo mưa dông dễ đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, ảnh hưởng đến các hoạt động trên biển. Trái lại, quanh 2 đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa thời tiết tốt lên, trời ít mưa có nắng, tầm nhìn xa trên 10km, gió không quá cấp 4.