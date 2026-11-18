Cơ quan khí tượng thông tin, trưa nay 18/11, không khí lạnh đã tiến sát tới vùng biên giới phía Bắc nước ta; khoảng trưa nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc sau đó không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đồng Bằng, khu vực phía Tây của Bắc bộ, khu vực Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung bộ.

Cường độ của đợt không khí lạnh lần này được đánh giá là không mạnh bằng đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta giai đoạn 9-13/11.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp trên mực 1500m, trong chiều và đêm nay ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Từ đêm 18/11 đến ngày 19/11, khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Không khí lạnh đã áp sát biên giới

Đáng lưu ý là mưa giông mạnh xuất hiện ở khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá và nhất là gió giật mạnh trong mưa dông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; khu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Ngoài gây mưa và giảm nhiệt ở Bắc bộ và khu vực Bắc miền Trung, không khí lạnh cũng tương tác với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn khiến cho khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn từ chiều 19/11 đến đêm 21/11 xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, trên biển từ chiều và tối 18/11, ở vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Từ đêm 18/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.