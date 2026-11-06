Miền Bắc trở lạnh, có nơi dưới 13 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5 đến ngày 6/11, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu lệch Đông, gây mưa rào và dông vài nơi.

Khoảng ngày 8-9/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn có khả năng tràn xuống miền Bắc, gây mưa rào và dông, đồng thời khiến nền nhiệt giảm đáng kể.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C; vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.

Miền Bắc có khả năng đón đợt không khí lạnh mạnh hơn vào khoảng ngày 8-9/11.

Dự báo chung khí tượng tháng 11, cơ quan khí tượng nhận định tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-2 độ C.

Trong thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày, gây giảm nhiệt độ mạnh.

Về lượng mưa tháng 11, Bắc Bộ được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Nam Bộ có lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa tại Thanh Hóa - Hà Tĩnh phổ biến 40-80mm; Nam Bộ 80-150mm, có nơi cao hơn.

Tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi cao hơn; Cao nguyên Trung Bộ phổ biến 30-50mm.

Trong tháng 11-12/2026, Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung từ Hà Tĩnh đến TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, nhiều nơi ở Trung Bộ có khả năng thiếu hụt tổng lượng mưa so với trung bình nhiều năm ngay trong các tháng chính mùa mưa. Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.