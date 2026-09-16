Miền Bắc tiếp tục mưa lớn, nhiều sông vượt báo động 3

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ 7h đến 16h ngày 16/9, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa phổ biến 20-50mm, một số nơi mưa trên 100mm. Lượng mưa lớn ghi nhận tại xã Trung Hạ (Thanh Hóa) 160mm; xã Thượng Cốc (Phú Thọ) 76mm; xã Bình Thành (Thái Nguyên) 61mm...

Dự báo từ chiều tối 16/9 đến đêm 17/9, các khu vực Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, TP Hà Nội, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa từ 50-90mm, có nơi trên 200mm. Tại Lạng Sơn, TP Quảng Ninh và phía Nam tỉnh Sơn La, lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 90mm.

Mưa lớn khiến nhiều nơi xảy ra ngập lụt. Ảnh: Quang Hùng

Theo cơ quan khí tượng, đến chiều 16/9, lũ trên sông Bôi (Phú Thọ) đang xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 3. Sông Hoàng Long (Ninh Bình) đang lên và ở trên báo động 3. Tại Thanh Hóa, thượng lưu sông Bưởi đang lên, trên báo động 3; hạ lưu sông Bưởi đang lên nhưng dưới báo động 3. Sông Âm tại trạm Lang Chánh cũng đang ở trên báo động 3.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Bôi tiếp tục xuống, dự kiến ở mức báo động 1-2. Lũ trên sông Hoàng Long tiếp tục lên trên báo động 3, sau đó biến đổi chậm. Tại Thanh Hóa, lũ trên sông Bưởi được dự báo tiếp tục lên trên báo động 3; sông Âm xuống mức báo động 1. Lũ trên trung lưu sông Mã tiếp tục lên trên báo động 2.

Trước diễn biến mưa lớn và lũ trên các sông, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An. Nguy cơ đặc biệt tập trung tại các khu vực vùng núi, sườn dốc và những nơi đã xuất hiện mưa lớn kéo dài.

Tại Hà Nội, trong đêm 16/9 và ngày 17/9, khu vực thành phố được dự báo có mưa to, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.