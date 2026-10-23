Miền Bắc tiếp tục duy trì nắng nóng 35 độ như mùa hè

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khối áp cao lục địa tăng cường yếu đã nhanh chóng suy yếu, thời tiết trên hầu khắp cả nước tương đối thuận lợi, phổ biến ít mưa, ban ngày có nắng.

Tại miền Bắc, sau 1 ngày giảm nhiệt nhẹ lại bước vào đợt nắng mạnh với nền nhiệt lên đến 35 độ như mùa hè trong khi đã cuối tháng 10. Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Miền Bắc duy trì nắng nóng như mùa hè. Ảnh: TL

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ. Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Như vậy, tính từ ngày 6/10, miền Bắc liên tục duy trì hình thái thời tiết trời nắng, ít mưa, nền nhiệt cao hiếm gặp và kéo dài trong thời gian giao mùa. Dự báo trong nhiều ngày tới, miền Bắc vẫn tiếp tục duy trì nền nhiệt cao trên 30 độ.

Cơ quan khí tượng nhận định, ngày 23/10 nhiệt độ trên cả nước tương đối đồng đều. Ban đêm và sáng sớm, thời tiết dịu mát, nhiệt độ phổ biến 23-26 độ; đến trưa và chiều, nhiệt độ tăng lên 32-34 độ. Ngày 25-26/10, miền Bắc chuyển sang hình thái thời tiết có mây, mưa dông có thể xuất hiện cục bộ ở vài nơi, đồng thời nhiệt độ giảm nhẹ 2-3 độ so với những ngày trước đó.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội 10 ngày tới.

Về thời tiết trên biển, hiện nay (23/10), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Ngày và đêm 23/1, phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; riêng vùng biển phía Đông Bắc cấp 8-9, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh. Sóng biển cao 3,0-5,0m; riêng vùng biển phía Đông Bắc cao 4,0-6,0m, hướng sóng Bắc đến Tây Bắc.

Ngoài ra, ngày và đêm 23/10, vùng biển từ Vĩnh Long đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Ngày và đêm 24/10, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông cấp 2, riêng vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.