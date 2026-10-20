Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết dài hạn của VTV thời tiết, miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng bất thường vào tháng 10. Trái lại Nam Trung Bộ và Nam Bộ mưa nhiều.

Tại khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì thời tiết ít mưa, nắng mạnh và nóng hơn. Tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và nhiều phường khác nhiệt độ phổ biến từ 32-34 độ.

Nóng duy trì sang thứ Tư, đến thứ Năm có sóng lạnh yếu xuống, trời mưa rào nhẹ, nhiệt độ cũng giảm nhẹ từ 1-2 độ. Nhiệt độ tại Hà Nội giảm còn 32 độ.

Tuy nhiên sau đó bầu không khí nhanh chóng nóng trở lại ở mức 34 độ. Dự báo thời tiết nóng bất thường ở Bắc Bộ còn kéo dài ít nhất 10 ngày tới.

Nguồn ẩm gió Đông tiếp tục hoạt động mạnh, đồng thời có thêm rãnh áp thấp xích đạo khiến khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục mưa nhiều.

Vùng mưa tập trung phía Đông tỉnh Đắk Lắk vào đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ. Có nơi mưa to trên 70mm trong thời gian ngắn, có thể gây ngập úng cục bộ. Trong cơn dông cũng cần đề phòng gió lốc, sấm sét nguy hiểm.

Các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Gia Lai dự báo thời tiết ít mưa. Có một vài nơi mưa xảy ra về chiều tối, còn ban ngày trời nắng nhiều, nhiệt độ phổ biến từ 30-33 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục nắng nóng kéo dài. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 20/10 đến ngày 21/10

- Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng khu vực Thanh Hóa đến TP Huế từ chiều tối 21/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Các nơi khác: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 21/10 đến ngày 29/10

- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế đêm 21-22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khoảng 2-3 ngày cuối, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế khả năng có mưa rào và dông rải rác.

- Nam Bộ và Lâm Đồng: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác trong khoảng ngày 22-23/10, sau có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.