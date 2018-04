Theo Dự báo thời tiết hôm nay (2/4) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong vài ngày tới, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nắng ráo thậm chí oi nóng nhẹ khi nền nhiệt sẽ nhích nhẹ. Sau đó khoảng thứ 5, thứ 6 tuần này, miền Bắc sẽ trở lạnh do tác động của gió mùa đông bắc.

Cụ thể, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nắng ráo thậm chí oi nóng nhẹ khi nền nhiệt sẽ nhích nhẹ, Hà Nội sẽ lên mức 29 độ, các tỉnh Tây Bắc Bộ tăng lên 31 độ.

Miền Bắc tạnh ráo và nhiều nắng trước khi gió mùa đông bắc về

Sau đó khoảng thứ 5, thứ 6 tuần này, miền Bắc sẽ trở lạnh do tác động của gió mùa đông bắc, cao nhất ban ngày tại Hà Nội ở mức 22 độ C, đêm rét 15-16 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, trong tháng này không khí lạnh vẫn tác động đến khu vực phía Bắc nhưng cường độ và tần suất sẽ giảm dần, chủ yếu gây mưa rào và dông trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đặc biệt, tháng 4 cũng là tháng chuyển mùa, do vậy các hiện tượng dông, sét, tố lốc, mưa đá sẽ xuất hiện gia tăng về tần suất trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có khả năng xuất hiện cục bộ ở một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ, nhưng cường độ không gay gắt.

Cụ thể là thời kỳ 10 ngày đầu tháng (1-10/4): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực vùng núi phía Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo thời tiết hôm nay (2/4) của các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Độ ẩm 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2 - 3, độ ẩm 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm 56 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2 - 3, độ ẩm 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3, độ ẩm 53 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2 - 3, độ ẩm 52 - 94. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, gió Đông Nam cấp 2 - 3, độ ẩm 57 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.

Kiều Phong