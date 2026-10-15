Miền Bắc tăng nhiệt, nắng 33 độ kèm hanh khô

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/10, miền Bắc và Thanh Hóa duy trì thời tiết tương đối ổn định, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ, ngày trời nắng nhưng không quá gay gắt, với nhiệt độ cao nhất trên 33 độ. Riêng thời tiết Hà Nội ngày 15/10, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trời nắng, đêm không mưa; nhiệt độ cao nhất duy trì 31-33 độ.

Miền Bắc duy trì trời nắng hanh, nhiệt tăng nhẹ. Ảnh: Tuấn Anh

Khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác. Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 15/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.