Các đợt rét đậm được dự báo tại Bắc Bộ không kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong thời kỳ từ 21/11-20/12/2026, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,0-2,0°C.

Ngày 28/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 01h phổ biến 17-20 độ.

Ở các đặc khu Bạch Long Vỹ và Cồn Cỏ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; ở đặc khu Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24–48h tới:

- Trên đất liền:

Ngày và đêm 28/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ.

Khu vực Hà Nội: có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ.

- Trên biển:

Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,0-2,5m; biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh. Vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 1,5-2,5m; biển động.

Rét đậm ở Bắc Bộ hoạt động mạnh trong 10 ngày cuối tháng 11/2026. Ảnh minh hoạ: canva.

Đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ tiếp tục được dự báo đến hết tháng 11. Như đã dự báo, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động mạnh trong 10 ngày cuối tháng 11/2026.

Sang tháng 12/2026, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong xu hướng đó, Bắc Bộ có thể có nắng ấm trở lại, nhiệt độ tăng cao trong tháng 12/2026.

Không khí lạnh gây mưa nhiều nơi

Chuyên gia lưu ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ sáng sớm 28/11 đến sáng 30/11, ở khu vực từ thành phố Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyên nhân nhiều khu vực có mưa lớn là do nhiễu động gió Đông và rãnh thấp xích đạo ở phía Nam. Những tác động của nhiễu động có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về tình hình thiên tai được cảnh báo: Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.