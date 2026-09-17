Miền Bắc sắp đón 'tin vui' thời tiết sau chuỗi ngày mưa to sầm sập

Mưa to sầm sập ở miền Bắc bao giờ mới giảm?

Theo dự báo thời tiết đêm qua và sáng nay (17/9), khu vực Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Riêng khu vực Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa tính từ 19h ngày 16/9 đến 8h ngày 17/9 có nơi trên 170mm như các trạm quan trắc Hoài Đức (Hà Nội) 185mm, Gia Viễn (Ninh Bình) 173mm, Cẩm Liên 2 (Thanh Hóa) 238mm,…

Khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ ngày và đêm 17/9, có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 - 90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ; Bắc Ninh, Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 18/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ sẽ có xu hướng giảm dần.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị ngày và đêm 17/9, có mưa rào và dông với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và tỉnh Khánh Hòa chiều tối và tối 17/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Dự báo thời tiết ngày 18/9, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Đáng chú ý từ đêm 18/9, mưa lớn trên khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có xu hướng giảm dần.

Từ ngày 18/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Ảnh minh họa.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn với lượng mưa lớn hơn 100mm trong vòng 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Về lũ (tính đến 6h ngày 17/9), lũ các sông Bưởi, Yên (Thanh Hóa), Hoàng Long, sông Đáy (Ninh Bình) và sông Bùi, sông Tích (Hà Nội) đều đang lên nhanh, vượt báo động 3.

Cảnh báo trọng điểm ngập lụt cao tại các xã ven sông:

Hà Nội (Sông Bùi, sông Tích): Xuân Mai, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Phú Cát, Trần Phú, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, theo Lao Động.

Ninh Bình (Sông Hoàng Long, sông Đáy): Gia Phong, Gia Hưng, Gia Lâm, Nho Quan, Phú Sơn, Gia Tường, Gia Viễn, Đại Hoàng, Gia Trấn, Tam Chúc, Nguyễn Uý, Kim Bảng, Lý Thường Kiệt, Phù Vân, Phủ Lý, Châu Sơn, Tân Thanh, Thanh Lâm, Phong Doanh, Ý Yên, Hoa Lư, Yên Đồng, Phường Đông...

Thanh Hóa (Sông Bưởi, sông Yên): Thạch Quảng, Thạch Bình, Thành Vinh, Kim Tân, Tây Đô, Vĩnh Lộc, Vân Du, Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn...

Dự báo thời tiết ngày và đêm 17/9 các khu vực trên cả nước

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La ngày có mưa vừa, mưa to và dông; khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ; Bắc Ninh, Tp. Hà Nội, Ninh Bình ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực này thời tiết có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.