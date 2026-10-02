Miền Bắc sắp đón mưa lớn, nhiệt độ có thể giảm 10-15 độ C

Miền Bắc sắp có mưa lớn những ngày tới. Ảnh: PV

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh sẽ tác động đến thời tiết nước ta trong những ngày đầu tháng 10. Hình thế này gây mưa tại Bắc Bộ, đồng thời khiến mưa ở Trung Bộ gia tăng.

Tại Bắc Bộ, mưa có khả năng bắt đầu từ đêm 3/10 và kéo dài trong ngày 4/10, trong đó lượng mưa lớn nhất dự kiến tập trung vào ngày 4/10. Sau đó, khu vực này chuyển dần sang trạng thái ngày có nắng, hanh khô và đêm se lạnh.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất trong những ngày tới có thể xuống khoảng 20 độ C.

Trong khi đó, Trung Bộ được dự báo mưa tăng dần từ ngày 4/10 và có khả năng đạt mức cao nhất trong ngày và đêm 5/10. Cơ quan khí tượng cảnh báo có nơi có thể xuất hiện mưa rất lớn, với lượng mưa trên 100 mm trong 3 giờ.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trong những ngày đầu tháng 10 chủ yếu xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, từ đêm 4 đến ngày 6/10, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào, dông rải rác từ khoảng đêm 5-6/10, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 7-10/10, duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa giảm dần từ ngày 1/10, sau đó có xu hướng tăng trở lại từ khoảng ngày 5/10. Trên vịnh Bắc Bộ, từ rạng sáng 5/10, gió chuyển hướng đông bắc và mạnh lên cấp 6.

Từ ngày 6/10, Bắc Bộ về cơ bản chuyển sang trạng thái đêm không mưa, ngày nắng. Riêng vùng núi Bắc Bộ vẫn cần đề phòng mưa rào và dông, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước khi không khí lạnh tác động, miền Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn trải qua những ngày nắng nóng. Theo TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, ngày 1/10, nhiệt độ tại Hà Nội và một số khu vực lân cận có thể đạt 36-37 độ C.

Đợt nắng nóng diễn ra trong những ngày đầu tháng 10 được đánh giá là đáng chú ý do xuất hiện vào thời điểm giao mùa. Sau đó, từ khoảng ngày 4/10, nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc có thể giảm 10-15 độ C so với những ngày trước đó.

Cùng thời điểm, Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn. Mưa trong tháng 10 là hình thế thời tiết thường gặp tại khu vực này, đồng thời góp phần bổ sung nguồn nước cho những tháng mùa khô tiếp theo.

Theo nhận định của TS Nguyễn Ngọc Huy, diễn biến thời tiết đầu tháng 10 cũng diễn ra trong bối cảnh El Niño có xu hướng gia tăng cường độ. El Niño thường liên quan đến các điều kiện nắng nóng và khô hạn tại Việt Nam, nhưng mức độ tác động cụ thể còn phụ thuộc vào từng hình thế thời tiết.

Trong ngày 1/10, các cụm mây dông đã hình thành tại Lâm Đồng, miền Đông và miền Tây Nam Bộ, phía Tây Hòa Bình cùng Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Các cụm mây dông có khả năng phát triển, lan rộng hơn vào chiều tối.

Tại TP.HCM và Đồng Nai, người dân cần lưu ý nguy cơ mưa dông gây ngập úng cục bộ, đặc biệt tại các khu vực có hệ thống thoát nước hạn chế.