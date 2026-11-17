Miền Bắc chuyển rét, Hà Nội có mưa dông từ ngày 18/11

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17/11, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Trong ngày, Bắc Bộ trời nắng, nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 28-31 độ C.

Dự báo khoảng sáng 18/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ; từ trưa và chiều cùng ngày mở rộng ra các khu vực khác của Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do tác động của không khí lạnh, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Tại Hà Nội, khoảng trưa và chiều 18/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng. Ngày và đêm cùng ngày, Thủ đô có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối và đêm 18/11, trời chuyển rét.

Không khí lạnh ảnh hưởng từ ngày 18/11, miền Bắc chuyển rét.

Đáng chú ý, khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Miền Trung cảnh báo mưa rất lớn, có nơi trên 250mm

Cùng với diễn biến không khí lạnh, cơ quan khí tượng cảnh báo một đợt mưa lớn tại khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, từ khoảng chiều và đêm 19/11 đến đêm 21/11, các khu vực này có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 250mm/đợt. Nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, trên 80mm trong 3 giờ.

Trước đó, trong ngày và đêm 18/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển do không khí lạnh

Không khí lạnh cũng gây gió mạnh và sóng lớn trên nhiều vùng biển.

Từ trưa và chiều 18/11, tại vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m.