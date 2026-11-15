Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường mạnh, trời rét trở lại

Ông Nguyễn Hồng Sinh, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hải Phòng cho biết, khoảng 18/11, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường. Cường độ đợt không khí lạnh này khá mạnh.

Ngoài ra, theo bản tin dự báo thời tiết 10 ngày của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng 18-19/11, miền Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ khoảng 19/11, khu vực này trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc trời chuyển rét. Từ khoảng đêm 19-21/11, miền Bắc trời rét trên diện rộng, sau nhiệt độ tăng, trời còn rét đêm và sáng.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Phía Bắc khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to trong khoảng thời gian chiều tối và đêm 18-19/11, trời chuyển rét từ khoảng đêm 19-22/11. Tại phía Nam khu vực này, từ 19-22/11 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, sau mưa rào và dông vài nơi.

Tại Hà Nội, thời tiết đêm nay và ngày mai (16/11) có mưa vài nơi lúc đêm, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Ngày 17/11, nhiệt độ tại Hà Nội tăng, cao nhất 32°C, thấp nhất 24°C, trời có mây, không mưa. Sang ngày 18/11, tác động bởi đợt không khí lạnh tăng cường, khu vực này chuyển nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 5°C so với ngày hôm trước, phổ biến 27°C, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 22°C.

Ngày 19/11, Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào, nhiệt độ cao nhất tiếp tục giảm về mức 23°C, nhiệt độ thấp nhất 18°C, trời lạnh.

Trong hai ngày 20-21/11, nhiệt độ trong ngày tại Hà Nội tiếp tục giảm, cao nhất dao động 20-21°C, thấp nhất 14-15°C, trời chuyển rét, không mưa.

Ngày 22/11, khu vực này duy trì hình thái thời tiết nhiều mây, không mưa, nhiệt độ tăng trở lại, cao nhất phổ biến 23°C, thấp nhất 16°C.

Từ 23-25/11, Hà Nội chuyển trạng thái có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng lên ngưỡng 25-26°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 19-21°C.